Cum a făcut un bărbat 1 milion de dolari vânzănd mărunţisuri pe stradă

Antreprenorii şi oamenii din vânzări caută întotdeauna modele de inspiraţie, iar unul dintre aceste modele este dat, cu siguranţă, de Joe Ades.

Ades s-a născut în Manchester, Marea Britanie, în 1934. El a început încă de tânăr să lucreze ca vânzător stradal, mai întâi cu benzi desenate iar ulterior cu textile, bijuterii sau jucării.

După ce s-a căsătorit în 1956, având trei copii, Joe Ades s-a mutat în Australia şi apoi în Statele Unite. Primind o copie a cărţii London Labour and the London Poor, scrisă de Henry Mayhew, bărbatul a fost inspirat de modul în care era descrisă activitatea vânzătorilor stradali; prin urmare, el a început să vândă aparate de curăţat cartofi cu 5 dolari bucata în intersecţiile principale din New York.





Nu se ştie suma exactă câştigată de-a lungul timpului de Joe Ades, dar mai multe publicaţii vorbesc de peste 1 milion de dolari.

"Nu subestima o sumă mică strânsă zi de zi timp de 60 de ani" este lecţia pe care antreprenorii ar trebui să o ia de la Joe Ades.

businessmagazin.ro