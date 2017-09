Cum a luat naștere ideea serialului „URZEALA TRONURILOR”

George R.R. Martin era deja un autor cunoscut dinainte să scrie „Un cântec de gheață și foc / A Song of Ice and Fire”, în 1991, romanul ce avea să inspire cel mai de succes serial din istoria televiziunii, „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”. George RR Martin era director de turnee de șah și profesor de jurnalism pe vremea aceea.

În vara anului 1991, o scenă i-a trecut prin minte lui George R.R. Martin. El și-a închipuit un băiețel care a văzut cum un bărbat este decapitat, iar la scurt timp copilul a găsit niște pui de lup în zăpadă, relatează Business Insider.

„Mi-a venit în minte o idee foarte puternică și vie și știam că trebuie să o scriu", a declarat el pentru Rolling Stones.





Așa că George RR Martin a început să scrie „A Game of Thrones” (inspirată din Războiul celor Două Roze și Ivanhoe), primul pas spre seria de succes care urma să devină „A Song of Ice and Fire”. Cartea a fost publicată pe 6 august 1996, iar vânzările au fost „solide”, notează The Guardian.

Ideea lui Martin urma să fie un mare succes, după ce, în 2016, cărțile s-au vândut în 70 de milioane de copii.

În cele din urmă ideea lui Martin a devenit un succes uriaş. În 2011, HBO a lansat serialul „Game of Thrones”. Potrivit clasamentului Forbes, el a câştigat până în prezent 15 milioane de dolari. Dar cum a ajuns un tânăr simplu din New Jersey la această performanță?

George R.R. Martin a început să scrie la o vârstă fragedă. Potrivit propriului său site, a început cu vânzarea unor cărţi despre monştri copiilor din alte cartiere, inclusiv lecturi dramatice. După ce a început să îşi trimită poveştile unor reviste amatoare pentru fani, reușit să-și vândă prima poveste profesională revistei Galaxy, în 1970.

Deşi poveştile sale sunt recunoscute pentru brutalitatea lor, Martin a declarat: „Dacă scrieţi despre război şi violenţă, arătaţi costul. Arătaţi cât de urât este!”

„Consider că cel mai important lucru pentru cei ce îşi doresc să devină scriitori este cititul. Nu trebuie să sortezi ceea ce citeşti, fantezie, SF, benzi desenate, nu contează. Trebuie să citeşti orice”, a precizat creatorul „Game of Thrones”.

Sursa: Digi24