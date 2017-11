Cum arată acum fetița care a înspăimântat generații la rând cu rolul ei din filmul „The Ring”. Transformarea este uluitoare

În urmă cu 15 ani, o fetiță șoca prin apariția ei în filmul de groază „The Ring”, cunoscut la noi sub numele de „Avertizarea”, în regia lui Gore Verbinski.

Acum, fetița care a tulburat milioane de oameni e de nerecunoscut. Micuța brunetă de la care a pornit nebunia „casetelor ucigașe” are acum 27 de ani, este blondă și are un chip angelic care nu mai amintește cu nimic de rolul care a făcut-o celebră.



Încă de atunci, Daveigh Chase a avut numeroase apariții în filme precum: American Romance (2014), Madame Le Chat (2013), Little Red Wagon (2012), The Ring Two – Avertizarea Doi (2005), Beethoven’s 5th – Beethoven 5 (2003).