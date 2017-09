Cum exploatezi corect un motor diesel? Sfaturi pentru a crește fiabilitatea în timp.

Este unul dintre subiectele care s-au discutat în multe ocazii, dar am constatat că exploatarea unui motor diesel pentru a funcționa în parametri pentru mai mulți ani este un factor de care cei mai mulți șoferi nu țin cont. Este extrem de important să luăm în calcul acest lucru chiar înainte de achiziție, deoarece tipologia după care ciculăm zilnic s-ar putea să nu se potrivescă cu ceea ce oferă un diesel. În continuare voi puncta pe scurt câteva idei de care trebuie să ținem cont atunci când ne gândim să achiziționăm un motor diesel, dar și câteva sfaturi despre protejarea lui.



Ce aleg – diesel sau benzină?

Această decizie trebuie să fie luată în primul rând privind spre numărul de kilometri pe care îl rulați anual. La doar 10.000 de km (de exemplu) un diesel nu are rost. De asemenea, dacă circulați preponderent în oraș, atunci uitați de diesel. Acesta va avea de suferit în trafic aglomerat și, în timp, va avea probleme de fiabilitate. Dacă urmăriți un consum mic în mediul urban recomandarea mea este să vă orientați spre un model cu propulsie hibridă, care rivalizează la consum cu orice diesel. Alt aspect negativ al dieselului în mediul urban este că se încălzește foarte greu atunci când sarcina este mică. Astfel, dacă pleci de acasă și te așezi în coadă la semafoare, dieselul se va încălzi mult mai greu decât un motor pe benzină. Concluzia? Pentru oraș orientează-te spre un motor pe benzină sau unul hibrid. Pentru mediul extraurban și pentru un număr de kilometri ridicat poți avea în vedere un diesel.

Cum trebuie exploatat un motor turbo-diesel?

Nu vreau să intru în prea multe detalii tehnice, dar un motor diesel este rapid afectat dacă este condus subturat. La acest stil de conducere apar depuneri de calamină și probleme cu filtrul de particule, plus vibrații nedorite. Așadar, evitați turațiile de sub 1600 rpm și încercați să schimbați treptele încât să nu cădeți sub acest prag. Este complet nerecomandat să accelerați puternic atunci când turația este sub 1800 rpm. Dacă totuși este nevoie, accelerați inițial progresiv, iar după 2000 rpm puteți să călcați complet accelerația. Accelerațiile puternice la turații mici au efect negativ asupra turbinei. Pe cât posibil, nu utilizați un motor diesel doar în traficul urban și nu evitați turațiile ridicate atunci când aveți ocazia (ideal începând cu treapta a 3-a). De asemernea, traseele scurte în regim zilnic nu sunt favorabile unui motor diesel.





Este recomandat să încălzesc motorul pe loc atunci când este frig?

În niciun caz. La plecările la rece este nevoie de circa 10 secunde la ralanti pentru ca uleiul să ungă motorul și turbina, iar apoi se poate pleca la drum, însă fără turații ridicate (de peste 2500 rpm). Nu este indicat să încălziți motorul la rece deoarece dieselul nu se încălzește în sarcină redusă (pe loc), uleiul rămâne gros și ungerea este ineficientă. Cu cât se încălzește mai repede, cu atât motorul este mai bine protejat.

Am probleme cu filtrul de particule. Ce este de făcut?

Acestea apar frecvent la motoarele diesel care sunt conduse subturat și majoritar în traficul urban. Toate mașinile au un ciclu prin care regenerează filtrul de particule, însă dacă acesta este prea încărcat apar probleme și operațiunea trebuie făcută în service. Pentru a evita problemele cu filtrul de particule conduceți la turații mai ridicate, chiar dacă aveți un consum puțin mai mare. Nu vă uitați la costuri, deoarece filtrul de particule costă multe mii de euro atunci când trebuie schimbat. Consumul mai mare este doar mărunțiș dacă facem o comparație. La drum lung, este de ajutor pentru curățarea filtrului de particule dacă accelerați puternic de câteva ori sau dacă mențineți un regim stabil la turații de peste 2000 rpm, pentru circa 15-20 minute, atunci când motorul este cald.



Consumul este foarte mare când se regenerează filtrul de particule. Este normal?

Da! Pentru a putea arde particulele nocive, un ciclu special al injecției crește temperatura gazelor de evacuare foarte mult. Asta se face prin arderea unei cantități mai mari de carburant, de unde și consumul mai mare. De principiu, un ciclu de regenerare durează circa 10 minute. Mirosul de ars din jurul mașinii este și el normal, nu vă faceți griji.

Pot să scot fizic de pe mașină filtrul de particule?

Sunt firme care oferă acest serviciu, însă eu nu pot recomanda această operațiune. În timp poate apărea fum excesiv, iar emisiile nu mai au nicio legătură cu ceea ce promite constructorul. În plus, operațiunea este ilegală în multe țări din Europa și pot exista probleme la un eventual control. Protejați filtrul de particule printr-un stil de conducere corect și este probabil ca acesta să rămână în parametri pe toată durata de viață a mașinii.

Cum pot să protejez turbina în timp?

Cum majoritatea motoarelor moderne sunt turbo, indiferent că sunt diesel sau pe benzină, aceste sfaturi se aplică pentru ambele tipuri de propulsoare. Prima recomandare este să schimbați uleiul la timp, pentru că acesta are rol de ungere și protejare a turbinei. Nu călcați pedala la podea dacă turația nu este peste 2000 rpm, iar uleiul nu a atins măcar 60 de grade (de obicei, temperatura agentului de răcire este mai mare decât a uleiului). Turbina este sub un imens stres mecanic și termic atunci când se circulă cu viteze mari pe durată ridicată (ex. autostradă). De aceea, atunci când parcați este imperativ să nu opriți motorul imediat, ci să îl lasați pornit la ralanti pentru circa 30 de secunde. Astfel, uleiul are timp să preia căldura excesivă și să răcească uniform turbina, fără ca materialele să sufere un șoc termic. Acest aspect este extrem de important pentru fiabilitatea pe termen lung a turbinei. Un alt gest pe care l-am văzut și este nociv este călcarea scurtă a accelerației înainte de oprirea motorului. În acest moment, turbina este acționată, turațiile cresc, iar la tăierea contactului este întreruptă lubrifierea. Deci, nu faceți asta sau dacă trebuie mai așteptați câteva secunde până la oprirea motorului.