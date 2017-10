Cum îți prepari cel mai puternic antibiotic natural cu ingrediente pe care le ai deja în casă

Atunci cand temperaturile incep sa scada, sistemul nostru imunitar incepe sa fie slabit si suntem expuse racelilor si gripelor. Din fericire, iti poti prepara chiar la tine acasa un antibiotic natural care iti va intari corpul.

Ingrediente

Jumatate de lingura de ardei rosu macinat

2 linguri de pudra de ghimbir

1 catel de usturoi

1dl suc proaspat de lamaie

2 linguri de miere

Jumatate de lingurita de scortisoara

Mod de preparare

Adauga pudra de chili, pudra de ghimbir, scortisoara si usturoiul pisat in sucul de lamaie. Amesteca si adauga mierea.

Lasa totul sa stea trei ore la temperatura camerei. Pune intr-un vas de sticla, inchide-l si lasa-l in frigider.

Ia o lingura pe stomacul gol, in fiecare dimineata.

Daca esti deja racita, ia o lingura de trei ori pe zi, inainte de mese.