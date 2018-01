Cum ne afectează depresia postvacanţă. Metode recomandate de psihologi pentru revenirea la muncă

Revenirea la muncă după vacanţă nu este mereu uşoară. Uneori poate fi însoţită de oboseală, de sentimente de nostalgie ori triseţe. Specialiştii vorbesc despre „depresia postvacanţă”, însă în general, nu se impune un tratament anume, cu excepţia situaţiilor exterm de rare în care simptomele sunt grave.



Nu de puţine ori ne trezim că ne întoarcem la muncă după o vacanţă parcă mai obosiţi decât am fost atunci când am plecat. Nu e o ciudăţenie, este felul în care organismul nostru reacţionează atunci când trebuie să ne reluăm activitatea zilnică. De obicei, sărbătorile (sau vacanţele) sunt aşteptate îndelung, pregătite, planificate, ceea ce ne face să le investim, deseori, cu un statut de „oază de relaxare”, sau evadare din rutina zilnică. Tocmai de aceea, revenira este uneori dificilă. Specialiştii vorbesc despre simptome asemănătoar depresiei, respectiv, tristeţe, melancolie, oboseală etc.

Revenirea la programul zilnic obişnuit presupune un efort suplimentar, tocmai de aceea, psihologii dau câteva sfaturi pentru a depăşi mai uşor aceste stări şi revenirea la activităţile obişnuite.





„În primul rând, e bine să ne programăm revenirea din vacanţă cel puţin cu două zile mai devreme decât reînceperea muncii, pentru ca, astfel, să dăm puţin timp organismului şi psihicului să se reconecteze cu realitatea zilnică”, spune psihologul clinician Dana Crişan.

Ea mai spune că în acest timp e recomandat să începem să ne gândim la ce avem de făcut, să ne facem planuri pentru muncă, să intrăm în contact, încet, cu problemele de la muncă. Pe de altă parte, psihologul mai arată că în perioada de revenire nu trebuie să ne facem planuri foarte grele.

„În primele zile de la revenirea la muncă e bine să ne ocupăm de treburile mai uşoare, să intrăm treptat în problemele serioase ale jobului, să ne stabilim obiective mai puţin grele, la început”. De asemenea, psihologul recomandă să ne facem o listă a prioriăţilor în prima săptămână de muncă, să întocmim un plan pe termen mediu şi lung. Ea ma recomandă şi alte metode pentru a trece mai uşor peste această perioadă de revenire din vacanţă. „Râsul este un bun remediu antistres şi conduce la creşterea bunei dispoziţii prin cresterea nivelului de dopamina, neurotransmitator responsabil cu aceasta şi, astfel, satisfacerea sarcinilor va fi una plăcuta şi eficientă”, mai explică ea.

„Neaparat, e nevoie de o viziune amplă asupra obiectivelor clare de atins în anul în curs şi găsirea motivaţiei pentru îndeplinirea lor într-un mod individual, personalizat. Astfel, planul de intervenţie va prinde contur, etapele de urmat vor fi mai clare, astfel se va reduce proporţional şi aceasta stare, dispoziţie psihica post sărbători”, continuă psihologul Dana Crişan. Pe de altă parte, ea mai arată că programul de relaxare trebuie să cuprindă atât sport, cât şi alte activităţi culturale: vizionarea unui film la cinema, a unei piese de teatru, activităţi ce destind şi fac trecerea la un nou program de muncă, încărcat cu activităţi cotidiene, solicitante, într-un mod mai lin, nu abrupt.

De asemenea, hidratarea este foarte importantă, ca şi cele trei mese importante pe zi. „Important este să nu se sară peste micul dejun, cu toate că acasta este tendinţa majorităţii”, mai spune psihologul.

Sursa: Adevarul.ro