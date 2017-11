Cum ne distrug detergenţii ficatul. Semne că organismul începe să-ţi cedeze

A avea o casa ori haine curate echivalează, de cele mai multe ori, nu doar cu indepartarea germenilor si a murdariei, ci si cu periclitarea propriei sanatati.

Cele mai multe dintre produsele de curatenie contin substante toxice extrem de periculoase care, odata inhalate sau patrunse prin piele in sistemul sanguin, pot duce la aparitia unor boli. Unde mai pui ca detergentii sunt vinovati, in foarte multe situatii, de declansarea unor alergii cu manifestari foarte brutale.

Distrug ficatul





Clorina, una dintre cele mai cunoscute substante de curatare, se gaseste in mai toate produsele de albire, dar si in cei mai banali si cunoscuti detergenti de curatenie. Dar aceasta substanta, in combinatie cu altele care se gasesc in produsele de curatenie, poate avea efecte devastatoare asupra sanatatii. Asa se face ca amoniacul sau acidul fosforic care se gasesc in detergentii pentru baie sau toaleta, in amestec cu clorina, produc gaze toxice, care pot fi fatale pentru sanatatea ficatului.

Cancerul, la el acasa

Si lista de neajunsuri pe care le pot provoca sanatatii nu se opreste aici. Ai incercat, vreodata sa cureti suprafata cazii cu un produs care contine clorina in lipsa oricarei surse de aerisire? Nici nu e recomandat sa o faci! Doar cateva zeci de secunde petrecute intr-un spatiui inchis in care se gaseste o concentratie mare de vapori toxici poate duce imediat la aparitia tulburarilor de vedere si respiratie. Apoi, substante precum 2-butoxyethanol (se gaseste in lichidul de spalat geamuri) sau parfumurile sintetice care contin toluen, au dovedite efecte cancerigene si produc dezechilibre la nivelul glandelor endocrine, scrie bzi.ro.

Cum ne protejam

Singura modalitate de a te proteja de aceste substante toxice extrem de periculoase este sa incetezi sa le mai folosesti. Poti incepe prin a le substitui cu produse ecologice, prietene nu doar cu natura, ci si cu sanatatea ta. Acestea contin compusi naturali, de genul otet, acid citric, borax, extracte natural de plante, uleiuri esentiale pentru miros, bicarbonat de sodiu sau apa oxigenata, care te vor ajuta sa scapi de pete, rugina, calcar sau grasime fara sa te expui unor riscuri uriase.