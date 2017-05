Cum regimul lui Putin a confiscat sărbătoarea celor care au luptat împotriva Germaniei hitleriste

Portocaliu și negru – culorile unei medalii de luptă sovietice au devenit în zilele noastre simbol al patriotismului rusesc (și al ”lumii ruse” – n.r.), scrie The Washington Post.

Publicatia recunoaste – Uniunea Sovietică a pierdut mai mult de 20 de milioane de oameni în al Doilea război mondial și a dus greul luptelor in Europa, între 1941-1944.

Dar ideea de a aduce oamenii împreună în jurul culorilor portocaliu și negru vine de la Kremlin.





”Victoria Uniunii Sovietice în al Doilea război mondial, cunoscut în Rusia drept Marele Război pentru Apărarea Patriei, se afla în centrul încercărilor lui Vladimir Putin de a prezenta regimul sau drept rezultatul logic al istoriei țării“, – comenteaza publicatia.

„Potrivit Kremlinului, salvarea lumii de fascism nu a fost doar cea mai mare realizare a Uniunii Sovietice – ea a oferit, de asemenea, baza pentru reîntoarcerea Rusiei după Războiul Rece drept mare putere mondială, statut restaurat de Putin. Acest lucru este subliniat de rachetele nucleare, tancurile și alte arme ce participa la parada de 9 mai, care are loc in fiecare an în Piața Roșie, dar și în alte orașe din Rusia“, – spune articolul.

„Războiul este unul dintre lucrurile care legitimează regimul lui Putin: el se considera moștenitorul victoriei, sacră pentru toți rușii, așa că guvernul este mai presus de orice critica” – spune Andrei Kolesnikov, expert Carnegie Center din Moscova – De aici convingerea ca sacă critici guvernul, critici Rusia“.

„Ceea ce lumea exterioara spune ca sunt aventura militara în Siria, ocupația Crimeei și intervenția armata în estul Ucrainei, Kremlinul și mass-media sa le considera o extensie a eforturilor Rusiei de a proteja lumea de haos și forțele fascismului. Din acest punct de vedere, critica Rusiei este acum echivalata cu critica Uniunii Sovietice pentru ca a salvat lumea de răul cel mare”, încheie ziarul.

