Cum să mănânci de sărbători fără să te îngrași

Chiar daca tentatia bunatatilor de pe mesele festive este mare, asta nu inseamna ca nu ne putem abtine de la excese. Putem mânca din orice dar asta nu înseamnă că trebuie să ne îndopăm până când nu mai putem respira.

Potrivit medicilor, dieta echilibrata, hidratarea corespunzatoare, miscarea si odihna, atunci cand trebuie, sunt factorii cheie in aceasta perioda. Un kilogram in plus nu e o mare tragedie, insa statisticile arata ca in perioada sarbatorilor, multi dintre noi avem tendinta sa punem mai mult. Daca vreti sa va bucurati de Craciun si Revelion, dar in acelasi timp sa va pastrati nealterata silueta, trebuie sa tineti cont de cateva sfaturi date de nutritionisti.

1. Sarbatorile nu inseamna doar mancare

Multi pierd din vedere faptul ca Sarbatorile inseamna si intalniri cu familia si cu vechii prieteni, batai cu zapada, sporturi de iarna, targuri de Craciun, etc. Iar daca mergi in vizita la cineva nu mergi ca sa mananci, ci ca sa stai de vorba. La fel si la petreceri: ocupa-ti timpul cu dans si conversatii placute.





2. Nu te abtine de la nimic, dar mananca cu masura

Totusi, la masa va trebui sa te asezi. Sfatul nutrionistului Mihaela Bilic este sa mananci cate putin din toate pentru ca in mod clar nu te vei putea abtine de la bunatati. Specialistul mai recomanda impartirea unei mese pe tot parcursul zilei: aperitivele dimineata, sarmalele la pranz, iar friptura si salata de legume seara.

3. Gateste dietetic

Daca masa va fi bogata, ar fi bine sa contina mancaruri cat mai usoare. "Salata boeuf nu trebuie sa fie inecata in maioneza, iar sarmalele nu trebuie sa pluteasca in grasime", spune dr. Mihaela Bilic, care mai recomanda in fiecare zi cate o salata de legume. Pentru a mai scuti din calorii, poti sa modifici retetele de mancare si dulciuri.

Desigur, exista optiunea sa mergi pe un meniu vegetarian de Sarbatori, care, teoretic, are mai putine calorii. Daca nu vrei sa mergi pana la extrema, cauta modalitati alternative de a prepara produsele traditionale: sarmale din piept de pui, friptura de curcan la cuptor in locul carnii de porc prajite, un iaurt cu fructe in loc de tortul cu frisca si ciocolata.

4. Atentie la combinatii

Dr. Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercetari Alimentare, ne recomanda sa fim atenti la combinatiile de alimente pe care le facem. Din punctul sau de vedere, sarmalele sunt un pericol, atat pentru silueta, cat si pentru sistemul digestiv, din cauza combinatiei intre carnea grasa si orezul amidonos.

De altfel, multi nutritionisti sustin ca mancarea in sine nu ne ingrasa, ci combinatiile pe care le facem. Din punctul lor de vedere, este gresit sa combinam grasimile si carbohidratii. Asta inseamna ca poti sa te bucuri de friptura, de salata boeuf, dar fara sa adaugi si paine. Iar daca decizi sa mananci cozonac, acesta ar trebui sa reprezinte o masa separata ca sa nu fie combinat cu grasimi.

5. Diminueaza efectul aportului de grasimi

Consuma alimentele grase alaturi de legume verzi. Mai exact, daca alegem o friptura de porc, nu o vom manca alaturi de cartofi prajiti, ci mai degraba cu o salata verde.