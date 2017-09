Cum să nu te îmbolnăvești niciodată? Rețeta e foarte simplă

Unele persoane nu se îmbolnăvesc, deși își petrec timp lângă cineva care are gripă, o răceală ori o viroză, și te întrebi, cu siguranță, care este secretul lor.

Iată ce trebuie sa faci, astfel incat sa iti intaresti si tu imunitatea si sa fii la adapost de boli:

1. Suplimente cu vitamina C





Mai multe studii au aratat ca vitamina C creste imunitatea. De aceea, asigura-te ca nu ai carente de vitamina C in organism. O poti lua in mod natural, din citrice, patrujnel, ardei gras, spanac, rosii, capsuni, zmeura, varza. De asemenea, poti lua si suplimente cu vitamina C.

2. Odihna, foarte importanta

Un somn odihnitor este cheia unui sistem imunitar puternic. Mai mult, studiile au aratat ca persoanele care dorm intre cinci si sapte ore pe noapte sunt cu 30% mai predispusi racelilor, mai ales cand stau in preajma persoanelor care sufera de o infectie respiratorie.

Cei care dorm mai mult de sapte ore isi reduc riscul de a contracta o boala cu pana la 17%.

3. Elimina stresul din viata ta

Stresul este unul dintre cei mai mari dusmani ai sistemului nostru imunitar si este imposibil de evitat. Insa, daca gasesti modalitati prin care sa il elimini usor din viata ta, totul devine mai simplu. Astfel, poti alege sa practici yoga si meditatia.

4. Masurile de igiena, foarte importante

Ca sa stai departe de bacterii si de virusuri, sunt foarte importante masurile de igiena. Astfel, spala-te pe maini de fiecare data dupa ce folosesti toaleta sau dupa ce ai mers cu mijloacele de transport in comun.

5. Fa sport

Sportul aduce multe beneficii organismului, printre care se numara si cresterea rezistentei si intarirea imunitatii. Mergi la sala de doua-trei ori pe saptamana, daca nu vrei sa te imbolnavesti, cand toti cei de la serviciu sunt bolnavi

Sursa: Realitatea.net