Cum să te lași de fumat de la 1 ianuarie

Fumatul este povara la care se inhama tot mai multi oameni in cautarea unui respiro efemer. Unii dintre ei au fost atat de afectati de acest viciu, incat au colapsat definitiv. In fapt, aceasta epidemie nociva se claseaza pe locul secund intr-un top al cauzelor generatoare de moarte, la mica distanta de bolile cardiovasculare.

Totodata, studiile arata ca mai mult de jumatate dintre romanii care vor sa se lase de acest viciu, nu reusesc, iar explicatia specialistilor de la Asociatia Romana de Hipnoza este ca oamenii cred, in mod eronat, ca problema lor este fumatul cand, de fapt, cauza este una mai adanca.

“Fumatul este efectul, niciodata cauza.Multi fumeaza pentru ca sunt nervosi, stresati, altii pentru ca se simt singuri.Unii fumeaza de bucurie iar altii de plictiseala. Fiecare are motivele sale. Exista o tehnica pe care o aplicam deja de foarte multi ani si care si-a dovedit in nenumarate cazuri eficienta. Aceasta presupune identificarea prin metode hipnotice pe care oricine le poate invata, a cauzei profunde, personale, emotionale si, de cele mai multe ori, ascunsa mintii fumatorului. Odata descoperita cauza, ajutam apoi sa se produca descarcarea emotionala, iar nevoia fumatorului se va diminua semnificativ. Totusi, chiar daca nevoia dispare sau se reduce foarte mult, este foarte important ca acea persoana sa-si mentina vie dorinta de a nu se apuca din nou de fumat. Ca acest lucru sa se produca efectiv, fostul fumator poate urma 14 pasi care-i va intipari in subconstient avantajele vietii de nefumator si-l va mentine pe noul drum”, declara Angela Nutu, vicepresedintele Asociatiei Romane de Hipnoza.





Cei 14 pasi sunt:

1. Ia inghitituri de apa rece si mese scurte

Dupa ce se lasa de fumat, multi aleg sa bea apa cu paiul, gest care-i ajuta sa inlocuiasca ticul unui fumator. In acelasi timp, se recomanda servirea meselor scurte, slabe si sanatoase, pentru a nu lua in greutate. Luarea in greutate poate genera un alt stres interior, care va fi combatut tot prin fumat, asadar este bine sa-l evitam din start.

2. Noteaza pe foaie sau pe telefon recompensele

Imediat cum ai trecut de partea cealalta a baricadei, incepe sa notezi avantajele vietii de nefumator, de indata cum le observi. Aceasta lista poate include fie sentimentul de a detine controlul, economisirea banilor, corpul revigorat, senzatia de a mirosi bine etc. Atunci cand simti nevoia de a trage un fum, adu-ti aminte de aceasta lista si consult-o!

3. Spala-te des pe dinti!

Poate avantajul principal al trecerii de la o viata de fumator la una de nefumator este respiratia placuta. Fostul fumator se va simti confortabil in aceasta postura, iar spalatul pe dinti il va ajuta sa elimine predispozitia de a aprinde o tigara.

4. Evita alcoolul!

Bautura este unul dintre cele mai obisnuite moduri care-i determina pe oameni sa revina la fumat. Alcoolul distruge auto-controlul, iar asta iti poate afecta angajamentul de a renunta. De asemenea, multi oameni asociaza actiunea de a bea cu fumatul, asa ca este posibil sa te impulsioneze sa-ti aprinzi o tigara.

5. Gaseste-ti propria zona de nefumatori!

Din fericire, datorita legii contra fumatului in spatii inchise, nu mai este atat de greu sa gasesti un loc in care oamenii nu fumeaza. Cand intervine nevoia de a fuma, du-te undeva unde nu ai voie sa-ti aprinzi tigarea, spre exemplu la film, biblioteca, intr-un magazine sau intr-un restaurant. Cu cat locul iti distrage mai mult atentia, cu atat iti va fi mai usor sa eviti poftele.

6. Aminteste-ti motivele pentru care ai renuntat la fumat!

Fa o lista cu toate motivele pentru care te-ai lasat de fumat. Fa copii din ele si pune-le pe oriunde iti petreci timpul – in bucatarie, la birou, la oglinda din baie. Pune-le undeva unde sa fie usor sa le vezi, pentru a-ti aminti oriunde te duci. Unii fosti fumatori spun ca li s-a parut util sa puna poze cu familia si cei dragi, alaturi de motive.

7. Fii activ in fiecare zi!

Exercitiul fizic este o distragere puternica de la pofte. Atunci cand corpul este activ, transmite substante naturale care iti imbunatatesc starea si usureaza stresul. Mersul este cea mai usoara forma de exercitiu fizic pentru majoritatea oamenilor. Totusi, daca iti alegi activitati diferite, acest lucru te poate ajuta sa ramai motivat. Rezerva-ti timp pentru a fi activ fizic, in fiecare zi, in special in prima luna dupa ce ai renuntat la fumat.

8. Umple-ti agenda!

In primele saptamani de la renuntarea la acest obicei nociv, umple-ti zilele cu lucruri pe care vrei sau pe care trebuie sa le faci. Fa-ti planuri sa iei masa cu prietenii sau familia, si incearca sa stai cat mai departe de tentatiile fumatului. Cu cat esti mai ocupat, cu atat vei fi mai distras de la nevoia de a fuma.

9. Pune altceva in gura!

O parte din nevoia de a fuma este sa ai ceva in gura. In locul unei tigari, foloseste o guma de mestecat fara zahar, bomboane sau gustari sanatoase atunci cand simti nevoia de a aprinde o tigara. Asigura-te ca ai ceva cu tine tot timpul. Daca esti ingrijorat in privinta luarii in greutate, ramai la optiuni cu putine calorii.

10. Stabileste-ti un colac de salvare!

Roaga pe cineva sa fie acolo pentru tine atunci cand ai nevoie de sprijin. Cea mai buna alegere este un prieten, si el fost fumator. Dar oricine tine la tine si vrea sa renunti la fumat te poate ajuta atunci cand vremurile devin grele.

11. Limiteaza consumul de cafeina

Cafeina ii ajuta pe unii oameni sa inceapa ziua si ii mentine alerti atunci cand sunt obositi. Dar pe altii ii face sa se simta tensionati, nervosi si stresati. Intreruperea depedentei de nicotina poate creste aceste efecte. Asadar, ai grija la cafea!

12. Ai grija la indispozitii!

Emotiile negative – stresul, furia, frustrarea – sunt un alt motiv comun pentru care oamenii se intorc la fumat. Cu totii avem indispozitii, si sunt sanse sa le simti mai acut in primele saptamani dupa ce te-ai lasat. Gaseste modalitati de a te distrage. Intalneste-te cu prietenii sau fa altceva care sa te bucure cu adevarat.

13. Evita agitatorii!

Cu toate ca prietenii si familia ar trebui sa te sprijine, nu o fac intotdeauna. Unii oameni se pot simti amenintati de decizia ta de a te lasa de fumat. Ar putea chiar sa incerce sa submineze cele mai bune eforturi ale tale. Daca simti ca exista astfel de oameni in viata ta, evita-i. Daca asta nu se poate, stai la o discutie cu ei si explica-le de ce renuntarea este atat de importanta pentru tine. Solicita-le sprijinul!

14. Ai rabdare si ramai pe drumul tau!

Odata ce treci de primele 2 saptamani, esti pe drum catre o viata eliberata de dependenta de fumat. Dar fii pregatit in cazul in care eziti. Aminteste-ti: O scapare nu inseamna ca ai esuat. Doar ia in considerare ce a mers prost. Apoi gandeste-te la modalitati de a preveni ca aceeasi problema sa se intample din nou.

sfatulparintilor.ro