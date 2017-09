Cum se aude explozia unei bombe atomice. Sunetul este inconfundabil. Ţi se face pielea de găină

Cu toți știm cum arată explozia unei bombe atomice - celebrul nor sub formă de ciupercă, silențios, într-o fotografie alb negru - însă sunetul exploziei este mai puțin cunoscut, scrie The Atlantic.

Motivul pentru care nu știm cum sună explozia unei bombe atomice este de înțeles. Focoasele nucleare au fost folosite de puține ori în luptă, au fost testate mai des, dar în anii în care tehnologia de înregistrare a imaginilor și sunetelor nu era atât de avansată ca acum.

Testul unei bombe atomice din martie 1953, pe platoul Yucca, este printre puținele în care a fost înregistrat cu sonor. Ce se aude când explodează o bombă atomică? Întâi se vede o lumină puternică, se aude o bubuitură puternic și apoi un vuiet asurzitor.





De două ori au fost folosite armele nucleară în luptă. Japonia a comemorat astăzi 72 de ani de la atacul nuclear de la Nagasaki, ultima oară în istorie când o armă atomică a fost folosită în luptă. În urmă cu treizile a fost comemorat atacul de la Hiroshima.

Mii de oameni, inclusiv înalţi oficiali japonezi, au luat parte la o ceremonie solemnă organizată în Parcul Păcii din oraş. Printre cei prezenţi au fost şi rude ale victimelor de atunci.

Premierul Japoniei a făcut apel la întreaga lume să renunţe la armele nucleare, în timp ce primarul din Nagasaki a spus că lumea devine din ce în ce mai tensionată în legătură cu bombele atomice şi că se răspândesc temerile că aceste arme ar putea fi folosite din nou în război.