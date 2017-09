Administrația Națională de Meteorologie a emis cod portocaliu de vijelie începând cu ora 18:00. Ciclonul mediteranean, anunțat de ANM, poate fi văzut din satelit.



În cea mai mare parte a tarii vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse torentiale, caderi de grindina si descarcari electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitatile de apa vor depasi 25… 30 l/mp si cu precadere in nord-vestul tarii si in zona Carpatilor Occidentali pe arii restranse 50…60 l/mp.

Temporar vantul va avea intensificari cu viteze care la rafala vor atinge 55…60 km/h, iar in timpul ploilor vor fi rafale de peste 65…70 km/h si vijelii.





Iată cum se vede din satelit ciclonul mediteranean care lovește România