Cum tratezi suferinţele din dragoste? Un test de personalitate interesant şi lămuritor

Testul nostru cuprinde 15 afirmaţii pe care trebuie să le evaluezi sincer şi fără să stai prea mult pe gânduri. În dreptul fiecărei afirmaţii se află trei căsuţe – A, B şi C, din care trebuie să bifezi sau să alegi un singur răspuns.

Alege…

– căsuţa A dacă eşti de părere că afirmaţia nu ţi se potiveşte deloc





– căsuţa B dacă afirmaţia ţi se potriveşte pe jumătate

– căsuţa C dacă afirmaţia corespunde în totalitate.

La final vei afla în ce tipologie te încadrezi!

Dacă cineva doreşte să plece, n-are decât. Nu trebuie oprit. A – B – C ( NU, Aproximativ, DA)

Adeseori caut locurile în care am fost fericit/ă cu partenera/partenerul. A – B – C ( NU, Aproximativ, DA)

Când observ că cineva flirtează cu partenerul/a meu/mea, încerc să îl/o împiedic. A – B – C ( NU, Aproximativ, DA)

De la partener/ă am nevoie în primul rând de siguranţă de viaţă. A – B – C ( NU, Aproximativ, DA)

Dacă este nevoie trec peste nevoile şi dorinţele mele. A – B – C ( NU, Aproximativ, DA)

Nu arăt nimănui cum îmi este în realitate. A – B – C ( NU, Aproximativ, DA)

Consider autocompătimirea ca fiind o slăbiciune. A – B – C ( NU, Aproximativ, DA)

În principiu oricare partener poate fi înlocuit. A – B – C ( NU, Aproximativ, DA)

Rareori mă gândesc la trecut. A – B – C ( NU, Aproximativ, DA)

Nu îmi este greu să vorbesc cu celălalt despre suferinţele mele. A – B – C ( NU, Aproximativ, DA)

Chiar şi în caz de înfrângere încerc să-mi păstrez demnitatea. A – B – C ( NU, Aproximativ, DA)

Pot face deosebirea între dragoste şi dependenţă. A – B – C ( NU, Aproximativ, DA)

Pot să mă descurc la fel de bine şi singur/ă, nu mă sperie singurătatea. A – B – C ( NU, Aproximativ, DA)

Forţa mea constă în faptul că ştiu să privesc în faţă realitatea. A – B – C ( NU, Aproximativ, DA)

Când ceva nu iese bine îmi asum automat vina. A – B – C ( NU, Aproximativ, DA)

Interpretarea rezultatelor – Cele trei tipologii

Dacă majoritatea alegerilor au fost A ( Răspunsul NU ), te încadrezi în tipologia cu nr. 2.

Dacă majoritatea alegerilor au fost B ( Raspunsul Aproximativ) , te încadrezi în tipologia cu nr. 1.

Dacă majoritatea alegerilor au fost C ( Răspunsul DA) , te încadrezi în tipologia cu nr. 3.

Tipul 1 – „Nu-ţi arăta deloc slăbiciunea”

Eşti o persoană mândră, de neînfrânt. Consideri sărăcia ca fiind expresia slăbiciunii. Este de înţeles întrucât încerci să nu apelezi la nimeni pentru ceva. Ofensele îndurate în viaţă le ascunzi cât poţi de bine. Dacă ai uneori necazuri nu dai satisfacţie celor din jur, pentru ca aceştia să nu creadă ca esti slab şi înfrânt. În cazul unei despărţiri te temi, mai mult decât oricine, să nu pari neajutorat, neînsemnat sau ridicol. Deşi aparent ai o fire independentă, cauţi în mod inconştient subordonarea. Cu siguranţă ar fi bine pentru tine să îţi arăţi sentimentele. Energia creatoare de care dispui te-ar ajuta sa înfăptuieşti lucruri remarcabile.

Tipul 2 – „Singur sunt un nimic”

În cazul tău suferinţele din dragoste duc la o catastrofă de proporţii. Ai impresia că fără partenerul pe care l-ai pierdut nu vei mai putea trăi. Pentru tine, despărţirea de fiinţa iubită este identică cu autodistrugerea. Din păcate, această optica nu are nimic de-a face cu dragostea, ci cu starea de dependenţă. Prea puţin îţi pasă de calităţile reale ale partenerului, ci te interesează doar prezenţa sa permanentă. Cel mai bine ar fi să începi sa întreprinzi mai multe acţiuni de unul singur. Încearcă să iei unele decizii independent de partenerul tău. Cu cât vei fi mai independent, cu atât mai uşor vei reuşi să treci peste evenimentele neplăcute într-o eventuală despărţire.

Tipul 3 – „Fără rămas bun nu o poţi lua de la capăt”

Şi pentru tine despărţirile sunt orice dar nu şi şuvoi de lapte şi miere. Ai însă disponibilitatea de a trece cu succes peste aspectele dureroase ale vieţii. Dacă suferi din dragoste nu îţî pierzi firea. Dimpotrivă. Încerci cu curaj să o iei de la capăt şi în discuţiile purtate cu alte persoane îţi manifeşti tristetea, încercând să depaşeşti această etapă. Îţi găseşti refugiul pentru un timp în munca prestată, ocupându-te intensiv şi de un nou hobby. În acest fel reuşeşti să revii la bucuriile oferite de viaţă. De cele mai multe ori nu durează prea mult timp până stabileşti o noua relaţie. Cu puţin noroc vei întâlni şi marea dragoste.

