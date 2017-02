Cum va juca Rusia în R.Moldova și Transnistria? Vladimir Socor: Noțiunea de statut special este un instrument de reexpansiune a Rusiei

„Noțiunea de „statut special„ este un instrument de reexpansiune a Rusiei in fostele republici sovietice, îndeosebi în Ucraina și Republica Moldova, atenționează Vladimir Socor, analist la Jamestown Foundation, într-un interviu pentru HotNews.ro. Expertul amintește că Rusia a avut proiecte de federalizare și pentru Ucraina și pentru Republica Moldova, iar noua denumire a federalizării este „statut special", susține Vladimir Socor.

Potrivit lui Socor, interesul Rusiei în Republica Moldova se limitează la deschiderea unui precedent în Transnistria, dar Kremlinul nu este capabil să întrețină Chișinăul, transmite HOTNEWS. „Daca prin absurd ar veni partidul lui Dodon în Republica Moldova, susținerea economica ar cădea în sarcina Rusiei. Rusia nu e capabila sa întrețină nici măcar Transnistria, necum Republica Moldova. Rusia are un interes limitat în Moldova, acela ca Republica Moldova sa practice o politică de echilibru între Occident și Rusia și să consulte Rusia în privința deciziilor majore economice și de politică externă”.

Vladimir Socor consideră că Rusia vrea sa stabilească și niște precedente în Republica Moldova, pentru utilizarea în alte situații. „De exemplu, precedentul de a renegocia acordul de asociere UE – R. Moldova, de a-l supune unei reexaminări in trei, cu participarea Rusiei. Abordare pe care Rusia ar dori sa o impună și în cazul Ucrainei. Succesul in Moldova ar constitui un precedent. Alt precedent care mi se pare și mai periculos: acordarea unui statut special Transnistriei. Scopul oficial al negocierilor în formatul 5+2 este acela de a se ajunge în cele din urmă la acordarea unui statut special. Acesta a devenit scopul oficial, declarat, și iată de ce consider că ar fi un lucru foarte periculos. Noțiunea de „statut special” este un instrument de reexpansiune a Rusiei in fostele republici sovietice, îndeosebi în Ucraina si Republica Moldova… Acest statut ar integra teritoriul secesionist și pe reprezentanții acestuia formal în sistemul politic al statului recunoscut, dar teritoriul ar continua sa fie sub control rusesc și teritoriul respectiv și-ar delega reprezentanți în sistemul politic al statului reîntregit cu puteri de blocaj. Blocaj decizional pentru deciziile de politica extern etc”.





Potrivit lui Vladimir Socor, dacă Transnistria primește un așa-zis statut special și ar fi reprezentată în instituții ale Republicii Moldova, rămânând sub control de facto rusesc, Chișinăul se va trezi cu o cascada de revendicări pentru statute speciale. „Conducerea Găgăuziei a anunțat deja că în cazul în care Transnistria primește un statut special, va cere ridicarea nivelului propriului statut la același nivel cu Transnistria. Orașul Bălți cu siguranță va cere un statut special, e populat în proporție de 70% de vorbitori de limba rusă. Deci vom asista la o cascada de revendicări de statute speciale, cu pericolul dezmembrării Republicii Moldova”, a atenționat expertul.

Totodată, Vladimir Socor a evidențiat că a dispărut conexiunea dintre acordarea de statut special ș retragerea trupelor rusești. „Întrebarea la care diplomații occidentali nu pot răspunde este: daca se va ajunge la un statut special pentru Transnistria, ce se va întâmpla cu trupele rusești? Nici un diplomat occidental nu a putut sa-mi dea asigurări că trupele rusești se vor retrage. Toate negocierile politice au loc cu prezenta trupelor rusești pe teren. A dispărut conexiunea care existase între acordarea de statut special și retragerea trupelor rusești. Consider ca este complet greșit din partea oricăror diplomați occidentali să preseze Republica Moldova sa consimtă la acordarea unui statut special câtă vreme trupele rusești sunt pe teren si atâta timp cat nimeni nu poate garanta ca trupele rusești s-ar retrage”.