Cum vindecăm gripa și răceala în mod natural - trei remedii care fac minuni

Vremea schimbatoare si rece poate duce la probleme de sanatate iar gripele si racelile pot aparea in orice moment. Piata de medicamente este uriasa, insa iti recomandam sa alegi tratamente naturale, fara efecte secundare.

Miere si scortisoara - Lupta cu bacteriile si bolile virale, intarind celulele albe de sange. In plus, revine si tusea cronica, raceala si crauata sinusurile. Tot ce trebuie sa faci este sa iei o lingura de miere calduta cu un sfert de lingurita de scortisoara de trei ori pe zi.

Turmeric - Contine agenti anti-bacterieni care ajuta in lupta impotriva racelilor, gripelor si tusei. Curcumina, ingredientul sau principal are proprietati anti-bacteriene si anti-inflamatorii. Adauga turmeric in preparatele tale sau in ceaiul de ghimbir.





Cimbru - Este un aditiv natural, excelent in sezonul gripelor, avand proprietati antivirale, antibactericide, antifungice, antibiotice si antiseptice. Ajuta corpul sa elimine toxinele si intareste sistemul imunitar.