Cum vor întâmpina moldovenii anul 2017

Au rămas zile numărate până la venirea noului an, iar aglomerația de pe străzi și din magazine confirmă faptul că moldovenii se pregătesc minuțios pentru Revelion. Cum au decis să întâmpine anul 2017, dar și care sunt atribuțiile bărbaților și ale femeilor în procesul de pregătire pentru noaptea dintre ani, am decis să aflăm de la câțiva conaționali.

Larisa, 33 de ani, satul Ocrincea, raionul Criuleni

Anul Nou e o sărbătoare de familie așa că trecerea dintre ani ne prinde cu oaspeți aleși, finii și cumetrii. Dacă e vorba despre căminul familial atunci gătim și mâncăm cu plăcere, nu ne mai gândim la oboseală. Intrăm în bucătărie toți membrii familiei, pregătim, ș-apoi sărbătorim. Cei drept mai puțin soțul, el e mai mult cu treburile prin gospodărie și cu menținere focului în sobă. Dar iată fiica și feciorul mă ajută foarte mult.



Andrei, 54 de ani, Chișinău

Revelionul îl sărbătorim acasă în sânul familie. Toți membrii familie se implică în pregătirea mesei de sărbătoare. Eu de exemplu gătesc toate bucatele din carne, dar restul preparatelor rămân pe seama fetelor, adică a nevestei și a fiicei.



Ecaterina, 55 de ani, Chișinău

Acasă sărbătorim Revelionul. Nu avem bani să ne ducem undeva. Nu invităm oaspeți, dar ușa e deschisă pentru cine vrea să ne calce pragul. De obicei, eu gătesc bucatele pentru masa festiva, iar soțul ce să facă? Se uită la mine… Nu obosesc chiar așa tare pentru că nu gătesc mult. Nu mai fac mesele de acum câțiva ani, când farfuriile erau una peste alta. Acum, gătesc doar pentru seara de Anul Nou și atât.



Anatol, 46 de ani, Chișinău

În familie vom sărbători Revelionul. Bucatele le pregătim împreună, eu gătesc mai mult carnea, dar nu pe toată. Răcitura (n.red: piftia) și carnea coaptă la grătar sunt specialitățile mele. Nevasta gătește pârjoalele și bătutele, că-i ies mai bine. Ce-i drept soția obosește toată ziua așa că nu prea mai are chef de sărbătoare în seara dintre ani, dar iată a doua zi sărbătorim, ne ducem în ospeție la prieteni și vecini sau vin ei la noi.



Alina, 41 de ani, Chișinău

La noi a devenit o tradiție să întâlnim Anul Nou în familie. Ne-ar plăcea să plecăm undeva la munte, dar nu avem bani. Așa că pregătim masa și așteptăm cumetrii, prietenii, surorile. De obicei, eu pregătesc bucatele, pe soț îl las să se odihnească. El este finanțatorul familiei, a muncit tot anul, așa că măcar de Revelion să se odihnească. Clar că pentru mine nu mai este sărbătoare, după ce toată ziua am stat la aragaz. Ce-i drept de Revelion încă mai este cum mai este, dar iată de Sfântul Vasile, când este și ziua de naștere a soțului meu și onomastica, atunci cad de oboseală și nu mai vreau nimic.



Vasile, 30 de ani, Peresecina, raionul Orhei

În familie sărbătorim Revelionul, soția gătește iar eu o ajut. Mă implic în procesul de pregătire a sarmalelor și a cărnii, mai tai și mezelurile, astfel încât soția să aibă timp să se odihnească vreo două – trei ore până la venirea oaspeților.



Alexandru, 31 de ani, Chișinău

De Anul Nou vin părinții în vizită la noi și petrecem împreună. Soția pregătește masa de sărbătoare, eu pot s-o ajut numai dacă mă roagă, dar de obicei se descurcă singură. În schimb eu mă ocup de decorațiunile prin casă, de instalarea și împodobirea bradului.



Ludmila, 57 de ani, Ustia, raionul Dubăsari

Acasă vom sărbători Revelionul, împreună cu prietenii și cu finii, deoarece copii sunt plecați peste hotare. Să știți, mai ales la sărbători într-o familie gătește soția, iar soțul dacă ceva nu ajunge atunci se duce imediat și cumpără, iar în rest se odihnește, că noi locuim la țară și muncește sărmanul tot anul.