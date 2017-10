Dacă ar fi președinte al României, Băsescu NU l-ar primi pe Dodon la Cotroceni, așa cum nu-l primește nimeni în lumea civilizată

Dacă ar fi și astăzi președintele României, Traian Băsescu nu l-ar primi pe președintele Igor Dodon la Palatul Cotroceni, chiar dacă acesta și-a exprimat dorința de a se întâlni cu omologii săi de la București și Kiev încă la începutul mandatului său, scrie Ziarul Național.

„Sincer, nu l-aș pimi. Poziția președintelui României este corectă. Nu l-aș primi, cum nu-l primește nimeni în lumea civilizată”, a declarat astăzi Traian Băsescu, în cadrul unei întâlniri cu presa de limbă română de la Chișinău.

Solicitat să le ofere un sfat politicienilor din R. Moldova vizavi de intenția actualei guvernări de a introduce în Constituție sintagma „integrare europeană”, Traian Băsescu a ironizat: „Eu vă sfătuiesc s-o faceți, că asta vă dă confort. Ca și povestea cu neutralitatea: nu vă simțiți neutri?”.





Băsescu a repetat că aderarea R. Moldova, dar și a Ucrainei la UE nu reprezintă o prioritate a Bruxellesului pentru următorii 15-20 de ani, iar unica șansă, din care ar avea de câștigat atât Chișinăul, cât și Bucureștiul este unirea celor două state românești - R. Moldova și România.



Președintele de onoare al Partidului Unității Naționale a ținut să le răspundă și celor care-l acuză că nu ar mai conta în politica din dreapta Prutului și acum ar căuta voturi în R. Moldova.

„Eu profesional mi-am atins vârful înainte să intru în politică. Am comandat o navă de 306 metri, cât trei terenuri de fotbal puse unul lângă altul. Era cea mai mare navă, mai mare decât a rușilor care avea 147 de mii de tone. A mea avea 157 de mii de tone. Politic, am fost primar general al Bucureștiului, de două ori ales, am fost ministru al Transporturilor în cinci guverne, am fost zece ani președintele României. Ce credeți că aș vrea să fiu eu aici, în R. Moldova? Nu am nevoie să obțin funcții în R. Moldova”, a punctat Băsescu, adăugând că promovarea unionismului în stânga Prutului este pentru Domnia Sa „o chestiune de conștiință”.