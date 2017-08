Dacă grupă ta de sânge este 0, ar fi bine să citești acest articol: îți poate salva viața

Persoanele cu grupa de sange 0 sunt speciale, deoarece ele pot fi donatori pentru toate celelalte grupe (eritrocitele grupei 0 nu contin factori care sa distruga sangele altei persoane cu alta grupa), dar ei nu pot primi, decat de la grupa lor.

Dar nu doar asta ii face total diferiti de celelalte persoane. Ei sunt mult mai predispusi la anumite boli, dar pe langa asta au unele caracteristici foarte puternice, care ii fac sa fie speciali.

Abilitatea de a conduce, deschiderea fata de orice activitate, nivel ridicat de energie, si capacitatea de a fi intotdeauna concentrat sunt doar unele dintre calitatile persoanelor cu grupa de sange 0. De asemenea ei pot fi foarte puternici si productivi.





Pe de alta parte,ei sunt mai predispusi la anumite boli, cum ar fi ulcerele, disfunctiile tiroidei, nivel scazut de hormoni tiroidieni si deficit de iod. Aceste disfunctii pot cauza efecte nedorite, cum ar fi greutate corporala excesiva si retentive de apa.

In Japonia, grupa de sange 0 a fost intotdeauna asociata unui anumit tip de personalitate. La un interviu in vederea angajarii, japonezii intreaba adesea potentialul angajat, ce grupa de sange are.

Persoanele cu grupa sanguina 0 sunt descrise ca fiind responsabile, dedicate, organizate,concentrate, profunde si practice. De asemenea se crede ca au o gandire logica mai buna si mai clara decat ceilalti. Acest lucru s-ar datora faptului ca stramosii lor au fost vanatori care au urmarit si au dezvoltat astfel capacitatea de a percepe mediul inconjurator mai precis pentru a supravietui.

HIPERACTIVI SI IMPULSIVI

Atunci cand sunt stresati, acesti oameni pot deveni furiosi, hiperactivi si impulsivi. Dieta saraca, lipsa exercitiilor fizice, stilul de viata nesanatos si tendinta de a se stresa ii face si mai vulnerabili la procesele metabolice daunatoare, cum ar fi rezistenta la insulina, incetinirea activitatii glandei tiroide si tendinte de ingrasare.

Ei mai au de asemenea si un nivel mai ridicat de acid gastric decat alte grupe sanguine, prin urmare de multe ori au un stomac sensibil, fiind predispusi la formarea ulcerului de stomac.

Persoanele cu grupa sanguina 0 ar trebui sa evite cofeina si alcoolul. Cofeina poate fi deosebit de daunatoare, deoarece creste nivelul de adrenalina, care este oricum ridicat in cazul acestor persoane.

Este recomandat ca cei cu grupa sanguine 0 sa practice exercitii fizice de 3-4 ori pe saptamana.

Sursa: planetapamant.com