DACIA retrage de pe piață un model, însă PREGĂTEȘTE CEVA FABULOS!

Dispare un model Dacia. Este vorba despre Dacia Lodgy care nu va mai fi produsă și al cărei loc va fi luat, cel mai probabil, de un SUV cu șapte locuri. Anunțul a fost făcut de Marc Suss, directorul programului de masini accesibile din cadrul Groupe Renault.



Într-o întâlnire la Salonul Auto de la Frankfurt, directorul programului de masini accesibile din cadrul Groupe Renault a dezvăluit că Dacia Lodgy nu va mai fi produsă.

“Nu avem de gând să renunțăm la piața masinilor cu șapte locuri. Avem multe optiuni sa oferim masini cu sapte locuri accesibile, dupa Dacia Lodgy. Nu va avea acelasi design ca Lodgy pentru ca segmentul MPV scade acum in Europa, deci nu vom reinvesti intr-un MPV traditional. Scenic scade, Lodgy la fel. Suntem intr-o era a SUV-urilor acum. Vom incerca sa gasim o idee pentru o masina cu sapte locuri accesibila”, a explicat Suss într-o discuție cu jurnaliștii auto din România.







Cât despre noul Duster cu sigla Dacia, acesta nu va mai fi asamblat la uzina din Maroc. “Duster, sub marca Dacia, va fi produs doar în Mioveni. Noul Duster, sub marca Renault, ca si in prezent, va fi produs in Rusia pentru piata rusa, in America de Sud pentru piata de acolo, in India pentru piata indiana…”, a punctat și Yves Caracatzanis, CEO si presedinte al Dacia.