Daniel Ioniță: România continuă să susțină, fără rezerve, parcursul european al R.Moldova

„Relațiile moldo-române sunt la cote ascendente. Totodată, România continuă să susțină, fără rezerve, parcursul european al R.Moldova”, declară ambasadorul României în R.Moldova,Daniel Ioniță, în ajunul Zilei Naționale a României.

„În acest an a avut loc o ședință comună de Guvern, au avut loc reuniuni ale comisiilor interguvernamentale pe palierul economic, au avut loc întâlniri ale Parlamentelor celor două țări, a avut loc o întâlnireîntre prim-ministrul Pavel Filip și președintele României, Klaus Iohannis. Nu există nici un domeniu în care să nu avem măcar un exemplu de bune practici și nu există nici un domeniu în care să nu avem planuri și proiecte care pot fi duse la bun sfârșit”, a declarat la RFI, ambasadorul român la Chișinău.

„Prin toate aceste obiective, acțiuni, dorim săcontribuim la consolidarea capacităților instituționale ale R.Moldova, instituții care să fie în măsură să facă față mai bine provocărilor interne, dar și externe. R.Moldova se află într-o geografie complicată și într-un context geopolitic și mai complicat”, menționează diplomatul de la București.

Gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău, funcțional la începutul anului 2019

În alt context, Daniel Ioniță vorbește despre cel mai ambițios proiect de infrastructură energetică, gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău, care ar putea fi pe deplin funcțional la sfârșitul anului 2018 sau începutullui 2019.”Este un proiect de infrastructură important, care va permite, pe de o parte, asigurarea securității energetice pentru R.Moldova, iar pe de altă parte, o racordare a R.Moldova la spațiul european prin intermediul României”.

”În ceea ce ne privește pe noi, vă asigur, există deplină susținere, atât politică, cât și tehnică la finalizarea la termen a acestui obiectiv. Evident că, până când vom ajunge să bifăm și acest obiectiv ca fiind unul realizat, mai trebuie parcurse unele etape esențiale. Sunt aspecte tehnice, dar obligatorii. Sperăm ca peste un an va curge gaz la presiunea corespunzătoare de la Iași la Ungheni și apoi la Chișinău. Este vorba totuși de o investiție importantă. Pe lângă dorința politică care există privind realizarea acestei interconexiuni energetice, sunt etapele tehnice peste care nu poți să treci”, mai afirmă ambasadorul României.

Construcția gazoductului Iaşi-Ungheni, cu o lungimede 43 km, a fost începută în 2013 și încheiată la sfârșitul lunii august 2014.Costul total al proiectului a constituit 26 milioane de euro, dintre care 7 milioane de euro au fost oferite de UE. Extinderea gazoductului Iaşi-Ungheni până la Chişinău presupune o investiţie de până la 150 milioane de euro.

Proiectul privind renovarea grădinițelor din fonduri românești va continua

Un ajutor esențial din partea României este și grantul de 26 mln euro, alocat de Guvernul de la București pentru renovarea şi dotarea grădinițelor din Republica Moldova. Din banii oferiți, au fost reparate în jur de 900 de instituții preșcolare. Beneficiari ai programului sunt câteva sute de mii de persoane – copii, părinți și cadre didactice.

Daniel Ioniță apreciază înalt eforturile Fondului de Investiții Sociale din R.Moldova (FISM) pentrurealizarea acestui program.”Gradul de mulțumire în cadrul acestui proiect este ușor de măsurat atunci cândvedeți zâmbetul larg pe fețele tuturor copiilor, principalii beneficiari ai acestui program. Îți dai seama că proiectul respectiv este unul de succes și acest proiect merită să fie continuat”.

”De ce cred că acest proiect a fost important și este important? În primul rând, a putut fi realizat datorită faptului că am avut parteneri deosebiți de serioși în FISM, care în deplină cooperare, atât cu autoritățile române, cât și cu autoritățile de la Chișinău au organizat în mod transparent și corect licitațiile.Cel mai important, au capacitat comunitatea locală să-și asume o parte din responsabilitate, un aspect extrem de important, în orice proiect care are în vedere utilizarea unor fonduri din donații”, spune Daniel Ioniță.

Le adresez românilor din R.Moldova îndemnul de a purta în suflet ziua Marii Uniri

Ambasadorul României la Chișinău a venit cu mesaj pentru românii din R.Moldova, cu prilejul Zilei Naționale a României, marcată la 1 decembrie.”Leadresez tuturor celor care sunt români sau simt românește din R.Moldova îndemnul de a purta în suflet ziua Marii Uniri, ca fiind o zi specială, în care suntem conștienți de ceea ce ne apropie, de ceea ce ne face mai uniți, mai buni și mai solidari. Este ziua în care ne amintim cu gratitudine și solemnitate de trecut, ne amintim de jertfa înaintașilor noștri care au făcut posibilă realizarea unui mare ideal național. Ziua de 1 decembrie reprezintă totodată cel mai bun prilej pentru a ne gândi la prezent și a ne proiecta viitorul”.