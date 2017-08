De ce apare un iPhone într-o pictură celebră din 1937?

Un smartphone, care seamănă cu un iPhone, apare într-o pictură celebră realizată cu 70 de ani înaine ca celebrul telefon al lui Steve Jobs să fie lansat pe piață.

Pictura se numește „Mr. Pynchon and the Settling of Springfield". Completată în 1937 de pictorul italian semi-abstract Umberto Romano, „Settling" e bazată pe evenimente reale care au avut loc în timpul întâlnirii dintre membrii a două triburi importante din New England, Pocumtuc și Nipmuc, și coloniștii englezi, în satul Agawam care a devenit între timp Massachusetts, în 1630, cu două sute de ani înainte de descoperirea electricității.

În imagine se vede cum un amerindian pare să-și facă un selfie sau să scroleze prin newsfeed.









sursa foto: postalmuseum.si.edu