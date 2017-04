De ce Chirtoacă a rămas cu crengile rupte și ministrul Grama și-a dat demisia?

Sfârșitul PL a început…

Cu toate acestea, circumstanțele în care au avut loc aceste descinderi trezesc unele semne de întrebare, care ne dau de înțeles că asistăm nu atât la o acțiune juridică, cât la un război politic cu reglări de conturi între câteva partide aflate la guvernare. Mai întâi de toate, rămân fără răspuns următoarele întrebări: așa cum orașul se află la pământ în urma ninsorilor de după Paști și autoritățile municipale fac față cu greu consecințelor dezastruoase ale intemperiilor, era absolut necesară reținerea singurului adjunct al lui Dorin Chirtoacă anume acum? Chiar nu putea CNA să aștepte măcar o săptămână până când în Capitală s-ar fi făcut măcar cât de cât ordine? Și cui îi convine ca edilul să rămână în această perioadă singurul șef în Primărie?

În această ordine de idei, întrebarea pe care Chirtoacă le-a pus-o celor de la CNA despre când va fi încătușat și el pare a fi destul de întemeiată. Răspunsul celor de la Centru, precum că o vor face data viitoare, pare a fi mai mult o glumă, pentru că reținerea primarului ar însemna excluderea imediată a PL de la guvernare. Deși, totul este posibil. Dacă edilul va fi lăsat să se descurce de unul singur, fiind totodată atacat pe toate căile posibile de mass-media subordonată Puterii, referendumul privind revocarea sa din funcție va avea mai multe șanse la un rezultat pozitiv. Dacă însă el va fi arestat, indiferent pe ce termen, imaginea sa va fi știrbită și mai serios în eventualitatea aceluiași scrutin și se va așeza ca untul pe pâinea celor care îi cer demisia.



…după ce a fost prezis de Filat și Voronin…





Până în prezent, atâta timp cât toate armele grele ale instituțiilor noastre de drept au lovit în Vlad Filat și în colegii săi, PL era protejat într-un fel anume în acest sens și nu-i exclus că, dacă au și fost deschise dosare contra oamenilor lui Ghimpu, acestea erau păstrate la sertar. În orice caz, liberalii mai sunt membri cu drepturi depline ai coaliției de guvernare. Astăzi, însă, după ce PLDM a fost pus la pământ și practic nu mai prezintă niciun interes pentru electorat, am putea admite faptul că a venit rândul PL. Și dacă lucrurile vor sta așa, atunci prezicerile lui Vlad Filat făcute în plenul Parlamentului, înainte de a fi arestat, se vor împlini întocmai.

Despre un asemenea scenariu, de fapt, a vorbit nu numai ex-premierul condamnat la pușcărie, dar și alți lideri politici de la Chișinău. După crearea recentă a Grupului parlamentar Popular European, compus din zece deputați, printre care și Iurie Leancă, Vladimir Voronin declara pentru un portal de știri că scopul formării acestei fracțiuni ar fi eliminarea PL din actul guvernării. „Ghimpu ăstora de la putere le este mai greu, ei au nevoie de oameni de-alde Leancă. Ghimpu doar a declarat că nu susține proiectul de modificare a sistemului electoral, și alte probleme. Democrații (Partidul Democrat (PD) – n.red.) cu Ghimpu au întotdeauna probleme când vor să hotărască unele sau alte probleme. Se vede că Ghimpu îi prea scump pentru ei. Leancă la ei îi sub cabluc, sub picior, pentru că el o semnat, fiind prim-ministru, decizia cu privire la acordarea din rezerva națională a 13 miliarde de lei, și până acum procesul penal îi stopat”, menționa liderul comuniștilor.

…și intens promovat de partidul lui Igor Dodon…

Chiar și descinderile de marți ale CNA au fost anunțate la începutul acestei luni, când unele mass-media informau, cu trimitere la surse din Partidul Socialiștilor, că „urmează percheziții ample în birourile de la primărie și dosare penale care vor produce senzație în R. Moldova”. Aceleași surse vorbeau și despre o posibilă reținere a primarului de Chișinău. Aici nu putem trece peste întrebarea: de unde până unde socialiștii care, chipurile, sunt un partid de opoziție, ar putea cunoaște planurile secrete ale Centrului și ale Procuraturii Anticorupție – instituții despre care toată țara știe că sunt subordonate unui partid de la Putere?

În același context, merită atenție și declarațiile făcute în cadrul unui interviu de ultimă oră de către președintele Igor Dodon, care se arată deja convins că, la toamnă, Dorin Chirtoacă va fi revocat prin referendum. „Referendumul urmează să aibă loc în octombrie sau cel târziu în noiembrie 2017”, spunea șeful statului. El a adăugat că va face tot posibilul ca să fie demiși miniștrii liberali Corina Fusu și Iurie Chirinciuc și că nu va accepta candidatura propusă de PL pentru funcția de ministru al Apărării. Astfel, nu încape nicio îndoială că excluderea formațiunii lui Mihai Ghimpu de pe tabla de șah a politicii moldovenești se face în strânsă conlucrare dintre liderii PD și PSRM.



…„ceata de îngeri” neatinsă de CNA…

Or, reținerea lui Nistor Grozavu și a altor liberali de la Primărie - vinovăția cărora în dosarul parcărilor nu pot și nici nu vreau s-o neg -, demonstrează încă o dată, pe de altă parte, colaborarea dintre cele două partide. Această situație, după cum am scris și cu alte ocazii, trezește indignare din considerentul că socialiștii rămân a fi singurul partid de care CNA nu se atinge. De parcă, într-o țară plină de corupție, echipa lui Dodon ar fi o ceată a îngerilor, în pofida faptului că presa a scris tone de hârtie despre ilegalitățile săvârșite de importanți membri ai acestei cete. E clar că Anticorupția ar putea să apere unii infractori doar dacă primește indicații în această privință. De la cine trebuie să vină aceste indicații știu deja și copiii…

Pe scurt, scenariul de război contra lui Ghimpu pare a fi foarte simplu: Dodon ajută guvernarea să se izbăvească de liberali și primește, în schimb, Primăria Chișinău. Prin târg se vorbește deja că următorul edil al Chișinăului ar putea fi Ion Ceban.

…a furat miliarde de la stat…

E interesant să vedem și cine va fi numit în funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, după reținerea lui Eduard Grama, singurul reprezentant al PLDM în Guvernul Filip, care și-a dat demisia în scurt timp după ce procurorii au solicitat suspendarea sa din funcție și, respectiv, a lăsat fotoliul vacant. Dacă într-adevăr actualmente între PD și PSRM are loc împărțirea sferelor de influență, am putea avea în scurt timp la Agricultură un nou ministru mai mult sau mai puțin apropiat de președintele țării.

Nu cred că exagerez când afirm că socialiștii tânjesc după acest minister. Tot presa a scris că, în timpul guvernării Voronin, prin contribuția lui Igor Dodon, care era ministru al Economiei, a fost instituit monopolul la importul de carne sau așa-zisa „mafie a cărnii”, prin care statul a fost prejudiciat de cel puțin șase miliarde de lei. Pe atunci directorul Agenției Sanitar Veterinare pentru Siguranța Produselor de Origine Animală era actualul deputat socialist și șeful Comisiei parlamentare agricultură și alimentație industrială, Radu Mudreac, iar adjunctul acestuia era Alexandru Dodon, fratele șefului statului. Anume Alexandru elibera autorizații pentru import firmelor monopoliste, care aduceau carnea în RM prin intermediari și firme-fantome. O parte importantă a acestor tranzacții nu erau înregistrate la Fisc, de aceea deseori monopoliștii nu achitau nici TVA, nici impozitul pe venit. În consecință, combinatele de carne au ajuns în pragul falimentului, iar Alexandru Dodon a fost demis din funcție în 2010 pentru multiple încălcări grave în eliberarea avizelor sanitar-veterinare de export și import.

…și ne promite un profesionist la Agricultură

Deși frauda era vădită, nici fratele președintelui, nici Mudreac nu au fost deferiți justiției. În același an, procurorii au trimis în judecată șase dosare privind importul ilegal de carne în perioada 2007-2009, exact pe vremea ministeriatului lui Dodon, dar în toate cazurile învinuiții au fost pedepsiți cu niște amenzi. Mai mult, astăzi, Alexandru Dodon este consilierul parlamentar al lui Mudreac. TIMPUL a scris și despre Centrul comercial „Grad” din Chișinău, care a fost construit de o firmă condusă de Radu Mudreac, deși veniturile acestuia erau cu mult mai mici decât cheltuielile suportate. Și acest fapt a fost trecut cu vederea de Procuratura Anticorupție.

Nici de data aceasta nu putem trece peste o întrebare: dacă nimeni dintre capii acestui business murdar nu a fost tras la răspundere, să înțelegem că „afacerea” respectivă este permisă pentru cei aleși? Apropo, în ultimul interviu al lui Igor Dodon, din care am citat mai sus, el a mai spus că, în viitorul apropiat, va fi desemnată o persoană profesionistă și în fruntea Ministerului Agriculturii. Și dacă cei doi șefi de stat din RM, cel de jure și cel de facto, își împart pe bună dreptate influența, iar nivelul de profesionalism în percepția celui de jure înseamnă același lucru ca și în anii când era șef la Economie, atunci „mafia cărnii” are toate șansele să reînvie. Din această poveste, după cum se obișnuiește în țara noastră, vom avea de pierdut doar noi, cetățenii.

P.S. Am scris acest text miercuri seara pentru ediția de astăzi a ziarului TIMPUL. A doua zi, adică ieri, ne-am dat cu toții seama că Partidul Liberal ar putea fi scos de la Putere în doar câteva zile. Astfel, ieri, ministrul liberal al Transporturilor, Iurie Chirinciuc, a fost reținut de CNA pentru 72 de ore, acesta fiind învinuit de corupere pasivă. Tot ieri, Curtea de Apel a admis organizarea referendumului pentru demiterea lui Dorin Chirtoacă, ceea ce ne face să înțelegem că Igor Dodon cunoștea încă de săptămâna trecută ce decizie va lua instanța în acest caz. Iar astăzi, Parlamentul va examina moțiunea de cenzură depusă de fracțiunea PSRM împotriva ministrului liberal al Educației, Corina Fusu.