De ce e mai sănătos să mănânci doi burgeri?

Este de la sine înțeles că mâncarea tip fast food nu aduce beneficii sănătăţii. Specialiştii transmit că, în loc să comandați un burger cu cartofi prăjiți, este mai sănătos să alegeți un al doilea burger.



Astfel, prin schimbarea cartofilor pentru un al doilea burger, puteți reduce cantitatea totală de calorii pentru restul zilei, spune Emily Field, care este și dietetician în Minneapolis, potrivit Daily Mail.

Mai mult, reduceți cantitatea de carbohidrați pe care o consumați. Un hamburger are 250 de calorii și 13 g de proteine. O porție medie de cartofi prăjiți are mai multe calorii și doar 3,3g de proteine, conform sursei citate. Când vine vorba de carbohidrați, burgerul are 31g, în timp ce cartofii prăjiți, 42g.





Carbohidrații influențează în mod direct nivelurile de zahăr din sânge, astfel încât acest comutator simplu ar putea ajuta la menținerea lor constantă.