De ce nu se fac filme documentare în Moldova?

Spun asta ca participant activ al festivalului CRONOGRAF de mai bine de 5 ani. Moldova nu are filme documentare. În fiecare an, când văd secțiunea locală la festivalul CRONOGRAF, înțeleg că nu avem documentare – avem reportaje jurnalistice, investigații și interviuri televizate – însă astea nu sunt filme documentare, pentru că nici reportajul, nici ivestigația și nici interviul nu este un film. Recunosc, uneori în această secțiune ne mai bucură Ghenadie Popescu cu vreun film experimental de avangardă, însă iarăși, filmul experimental nu este documentar.

În țara asta avem sute și mii de teme din care am putea face filme documentare de calitate. Avem și zeci de tineri cineaști, care însă preferă să-și încerce puterile în ficțiune. Despre documentare ne aducem aminte doar o dată pe an, atunci când se desfășoară festivalul CRONOGRAF. Mai mult, însăși conceptul societății despre documentare e unul greșit – lumea crede că documentarul este doar o poveste tragică filmată cum te duce capul, de obicei plictisitoare și neinteresantă. Însă documentarul este și el o artă, iar unele documentare au devenit adevărate capodopere ale cinematografie universale.

Anul trecut m-am bucurat foarte mult când am aflat că în Moldova a mai apărut un festival de film documentar – Moldox. Anul acest festivlalul Moldox a ajuns la ediția a doua, și se va desfășura la Cahul în perioada 23/28 septembrie. Pe lângă o selecție extraordinară de filme documentare, festivalul mai propune și o serie de workshopuri-uri pentru toată lumea dornică să deprindă arta documentarului. Unul dintre acest workshopuri este Inspiration Workshop cu John Alpert, documentarist nominalizat la Oscar și laureat a 16 premii Emmy. John Alpert va vorbi despre importanța documentarului în societatea modernă și despre cum documentarul poate schimba lumea. Tot în cadrul Inspiration Workshop, Melody Gilbert (realizatoare independentă de documentoare și profesoară de film) va vorbi despre dezvoltarea avansată a documentarului, de la pitching și până la proiecția filmului.





Un alt workshop extraordinar va fi susținut de Johanna Bernhardson, producător și regizor de film documentar și experimental. În cadrul workshopului Advanced Women Filmmakers, Johanna va vorbi despre dezvoltarea propriului proiect documentar, de la idee și până la produsul final, și mai ales despre rolul femeii în documentarul modern, atât în calitate de realizatoare a documentarului, cât și în calitate de personaj de documentar.

Aș vrea să cred că sala va fi plină la aceste workshopuri. Aș vrea să cred că cineaștii noștri vor înțelege în sfârșit că documentarul este mai mult decât un simplu reportaj tv. La moment nu folosim deloc acest instrument de dezvoltare socială și culturală, și poate ar fi timpul să reanimăm documentaristica din Moldova.