De ce, pe 19 noiembrie, trebuie să stăm cu toții în arest la domiciliu?

Cum îşi motivează decizia chişinăuienii care nu vor participa la referendumul socialist anti-Chirtoacă şi ce vor face ei pe 19 noiembrie? Publicăm mai jos răspunsurile la această întrebare, pe care le-am primit de la mai mulți cititori, printre care se numără atât susținători, cât și critici ai primarului suspendat. Considerăm că acest lucru ar trebui cel puțin să-i pună pe gânduri pe cei care vor să închine şi Capitala la picioarele lui Igor Dodon şi Federaţiei Ruse.

- E adevărat că în Chișinău există multe probleme, dar nu le văd rezolvarea prin acest referendum. Mai degrabă scrutinul din 19 noiembrie va agrava și mai mult situația în oraș, deoarece există riscul ca locul lui Chirtoacă să fie ocupat de un socialist. Și, cel mai probabil, așa va fi. Să vedeți ce „veselie” ne așteaptă!- Nu-l suport pe Dorin Chirtoacă, dar nici pe cei care vor să-i ia locul nu-i suport. Noi asistăm acum la niște reglări de conturi, prin care se urmărește eliminarea din politică a oamenilor incomozi. E aceeași schemă ca în cazul lui Vlad Filat. După ce l-au închis, i-au luat afacerile și parcă omul nici n-a fost. Acum a venit timpul liberalilor. Am refuzat și să semnez pentru acest referendum, pentru că e cusut cu ață albă de la bun început. Simplul fapt că Grozavu e în libertate mi-au trezit cele mai mari dubii cu privire la „democrația" noastră. Și nu cred că socialiștii sunt principalii oponenți ai lui Chirtoacă. Dodon și echipa sa sunt doar folosiți în calitate de marionete de către cei care vor să acapareze cu orice preț puterea în Chișinău.- N-am să ies la referendum, pentru că-l urăsc pe Dodon, dar și pentru că pierdem banii aiurea în timp ce multe suflete orfane nu au ce mânca, nu au căldură, haine, cărți etc. Mi-aș dori să fiu în acea zi la serviciu, să fac voluntariat, să vizitez niște bătrânei pentru a-i ajuta. Aș munci mai bine o zi întreagă la pământ, aș face cele mai grele munci numai să nu-l slujesc pe un nemernic rătăcit și fără frică de Dumnezeu. Nici colegii mei, medici, cu siguranță nu vor participa la referendum. Am un respect ales pentru tot ce a făcut Dorin Chirtoacă, care a lăsat file de demnitate în istoria acestui minunat oraş.- N-am de gând să particip la referendumul despre care vorbiți. În primul rând, aud acum pentru prima dată despre asta și nici nu știu cine și cu ce scop organizează evenimentul. În al doilea rând, jocurile politice nu mă interesează.- Nu voi participa la acest referendum pentru că, orice ar spune unii oameni, trebuie să recunoaștem că Dorin Chirtoacă a făcut multe lucruri bune pentru Chișinău. Printre acestea se pot enumera troleibuzele noi care circulă prin oraș, drumurile reconstruite, dar și parcurile renovate. În general, primarul este un băiat de treabă, care a luptat mereu pentru poziția sa și a dus la bun sfârșit multe dintre proiectele promise.- Nu voi merge la referendum, fiindcă nu vreau să particip la acest joc murdar, inițiat de Partidul Socialiștilor, care încearcă să preia conducerea în mun. Chișinău. Chiar dacă am multe rezerve față de primarul Dorin Chirtoaca, el totuși a făcut și lucruri bune pentru Chișinău. Referendumul în cauză este unul politic și nu are nimic în comun cu problemele orașului. Eu nu vreau ca principalul oraș al țării să ajungă în mâinile forțelor proruse, chiar dacă sunt corupți și unii, și alții. De aceea, decât să-i cânt din strună lui Dodon, mai bine aș pleca în acea zi să-mi vizitez rudele de la țară și să beau cu ele un pahar cu vin pentru înfrângerea socialiștilor.- Nu voi participa la referendum din cinci motive. Unu, Dorin Chirtoacă, în calitate de primar, are, în opinia mea, atât defecte, cât şi merite. Doi, nu particip la niciun război politic. Trei, poate mai întâi trebuia de organizat un referendum în Bălţi. Patru, la moment, nu văd o altă persoană care ar putea face față situaţiei create în Primărie. Cinci, la ce bun să cheltuim acum circa 10 milioane, dacă ne-am putea exercita dreptul de vot la următoarele alegeri?- Sunt sigur că voi dedica cu mai mult folos acea zi familiei şi treburilor casnice. Nu cred în forţele care au iniţiat referendumul respectiv şi nici în utilitatea lui. Nu-mi plac referendumurile încă de la referendumul lui Gorbaciov. Recomand chişinăuienilor să-şi caute de treabă pe 19 noiembrie şi să nu uite cum sunt tociţi banii publici de către politicienii iresponsabili şi egoişti.