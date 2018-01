De ce Putin le-a dat rachete nord-coreenilor?

Pentru a-și salva economia, Putin trebuie să scape de sancțiunile SUA și UE. Ultimii i-au spus clar că o vor face doar daca armata rusa o va șterge din Crimeea și Donbas scrie paginaderusia.ro

În mod normal nimeni nu fura pământul altuia sperând că ceilalți vor fi prea ocupați cu altele si vor uita faradelegea. Mai mult, o persoană normala ar returna bunul furat în fața unor presiuni (internationale).

Din păcate, intelepciunea nu pare sa faca casa buna cu Kremlinul, care nu dorește să renunțe la teritoriile ocupate de la vecini și încearcă în schimb să obtina consimtamantul tacit al marilor puteri (în primul rând al Washingtonului) printr-un acord semnat în propriii termeni.





Cum? Încercând din nou să provoace în lume noi puncte de instabilitate politică sau militară. O tentativa similara a mai fost facuta cu Siria, cand Putin a incercat sa obtina ”o mare intelegere” cu SUA in schimbul capului lui Bashar al Assad.

Exceptand discursul diplomatic anti-Assad, Casa Alba nu a parut sa fie foarte dornica sa lupte cu acest dictator asa cum a facut-o in Irak. Dupa blamul international atras de SUA in urma acuzatiilor ca Saddam Hussein ar detine arme de distrugere in masa, care nu au mai fost gasite, SUA prefera si insista să penalizeze regimurile tiranice folosind arma sancțiunilor, mai ales ca aceasta s-a arata de succes in cazul Iranului, alta tara paria (care voia sa dezvolte un program nuclear).

Prin urmare, americanii au respins ideea unei ”mari intelegeri” cu rusii in schimbul Siriei. Assad nu era o miza chiar asa de mare, deoarece in comparatie cu Iranul sau, mai nou, cu Coreea de Nord, acesta nu detine arme nucleare.

Ce au facut atunci rusii? Au marit miza si si-au indreptat atentia spre zona pacifica.

Presa rusa recunoaste ca rachetele cu focoase nucleare ale regimului nord-coreean sunt propulsate de motoare dezvoltate si livrate din Rusia. Moscova sustine oficial ca nu are nicio legatura cu rachetele nord-corene, iar propagandistii afirma cu jumatate de gura ca, cel mai probabil, aceste componente esentiale pentru programul nuclear nord-coreean puteau fi livrate de …mafia rusa.

Insa, continua propagada ruseasca: furnozorii ar trebui cautati in Ucraina sau China.

O coincidenta ciudata – Phenianul a început să efectueze testele balistice atunci când Rusia efectua anexarea Peninsulei Crimeea.

Ingnoram insa aceste variatiuni orchestrate de Moscova pe tema rachetelor nord-coreene si punem accent pe ideea initiala – Rusia se vrea cu orice chip indispensabila agendei globale ca sa oblige SUA la o noua ”Yalta”.

De aceea a creat pericolul nuclear nord-coreean ca sa-si obtina pozitia de ”pacificator” si intermediar in negocierile dintre SUA si Coreea de Nord. Moscova insita pentru acest lucru în mod repetat prin MAE, care își propune serviciile de intermediere.

Probabil ca SUA au ghicit planul rusilor. Pentru ca, recent, Rex Tillerson, încrezător în slăbirea iminentă a Federației Ruse, a declarat ca discută doar cu China planul de temperare a Coreei de Nord.

„Dacă, din anumite motive interne, în Coreea de Nord va începe o revoltă sau „cade regimul”, cel mai important lucru pentru noi în această situație este sa asiguram securitatea armelor nucleare, sa nu permitem ca ele să cadă în mâinile cui nu trebuie”, a declarat Rex Tillerson.

De fapt, înca de la summitului APEC din Vietnam a devenit clar că Trump nu va mai discuta cu Putin despre Coreea de Nord.

Președintele american a luat decizia finală cu privire la scoaterea lui Putin din schema cu doar câteva zile înainte de summitul APEC – în timpul unei întâlniri cu liderul chinez de la Beijing.

Acolo Trump i-a oferit lui Xi Jinping o formulă interesantă: ”rezolvarea problemelor în doi, fără participarea unor părți terțe” (a se citi Rusia), adica un fel de ”pact tacit de neagresiune”.

Statele Unite ale Americii au convenit cu China să soluționeze conflictul pe cale diplomatica cu Coreea de Nord, iar chinezii – să investească în economia Statelor Unite. Un prim proiect urias este realizarea în comun a infrastructuii pentru gaz lichefiat in Alaska.

Conform contractului, compania chineză „Sinopec“ va achiziționa din 2020 un volum fix de 20 de milioane de tone de gaze naturale lichefiate din Alaska.

În plus, compania „China Energy Investment” a semnat un memorandum de înțelegere privind investirea a 83,7 miliarde de dolari în proiecte energetice în Virginia de Vest, inclusiv în dezvoltarea depozitelor de gaz de șist. (Cu aceasta ocazie ramarcam ca dorința Rusiei de a lansa conducte de gaze pe teritoriul Chinei este acum sortită eșecului.)

Asa ca ne intrebam, de data aceasta retoric. De ce a livrat Putin rachete nord-coreenilor?