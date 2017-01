De ce trebuie sa consumi zilnic avocado

Avocado este un fruct pe care il consuma din ce in ce mai multe persoane. Bogat in uleiuri naturale, fructul este recomandat pentru persoane de toate varstele.



In primul rand, avocado lupta impotriva bolilor de inima. Un studiu publicat de Asociatia Bolilor de Inima din America a dezvaluit faptul ca acest fruct consumat zilnic reduce nivelul colesterolului fata de cei care au o dieta similara, insa nu consuma avocado.

Fructul verde contine 14 minerale, proterine, 18 aminoacizi esentiali, fibre solubile, polifenoli, vitaminele B, C, E si K. Acestea sunt esentiale pentru functionarea corecta a organismului.





De asemenea, ajuta la scaderea trigliceridelor si al colesterolului rau. In cazul in care ai colesterolul marit, include-l in alimentatia zilnica.

Avocado reduce riscul de a face cataracta

Un alt beneficiu important al acestui fruct este faptul ca este extrem de benefic pentru a avea o vedere mai buna.

El contine numerosi antioxidanti benefici pentru vedere. Deoarece reduce riscul de a face cataracta si alte boli degenerative ale ochilor, merita sa il consumi in fiecare zi.

In plus, fructul reduce riscul de dezvoltare a cancerului. Substantele pe care le contine impiedica astfel dezvoltarea cancerului in celulele sanatoase, potrivit unor studii.



Acesta ajuta si daca vrei sa slabesti in greutate. Nu trebuie decat sa il incluzi in alimentatia ta, caci grasimile sanatoase ajuta la eliminarea greutatii in exces.

O jumatate de fruct consumat zilnic reduce cu 40% numarul de calorii si te ajuta sa elimini senzatia de foame.