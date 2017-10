Declarația uluitoare făcută de Dodon către Putin: Mulțumim că ne ocupați!

În plus, Moscova a criticat intenția Chișinăului de a supune dezbaterii la recenta Adunare Generală a ONU problema retragerii trupelor ruse din Transnistria, desi Rusia s-a obligat in fața OSCE să efectueze aceasta retragere. Moscova si-a luat angajamentul, la summitul OSCE din 1999 de la Istanbul, ca isi va retrage trupele si armamentul din Transnistria, dar nu si-a indeplinit promisiunea, in ciuda apelurilor repetate pe care Chisinaul si organizatiile internationale le fac constant.

Actualitate 11 Octombrie 2017, ora: 09:10

