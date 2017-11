Declarație SFIDĂTOARE făcută de Trump, aflat în plin scandal mediatic: „Am făcut mai multe decât oricare alt preşedinte american”

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că a realizat mai multe obiective decât oricare alt preşedinte american în primele zece luni de mandat, în timp ce Partidul Democrat s-a folosit de „scuza falsă" numită Rusia pentru pierderea alegerilor din 2016, relatează site-ul televiziunii CNN.

„Din prima zi în care am preluat mandatul, tot ce auziţi este scuza falsă a Partidului Democrat pentru pierderea alegerilor, Rusia, Rusia, Rusia. În ciuda acestui fapt, am reuşit să aduc economia în plină expansiune şi am făcut mai multe decât oricare alt preşedinte în primele zece luni. Să facem America măreaţă din nou!", a transmis Trump prin intermediul contului de Twitter.



Donald J. Trump, cel de-al 45-lea preşedinte al Statelor Unite, a preluat mandatul la 20 ianuarie 2017. În cadrul alegerilor din 8 noiembrie 2016, candidatul Partidului Republican a câştigat în faţa lui Hillary Clinton, candidatul Partidului Democrat.





Potrivit unui raport al serviciilor secrete americane, preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat campania de influenţare a rezultatului scrutinului prezidenţial din SUA în scopul facilitării victoriei lui Donald Trump şi în ambiţia de a submina sistemul liberal-democratic occidental, anunță Romaniatv.net.

Biroul Federal pentru Investigaţii, Senatul şi Camera Reprezentanţilor din SUA au declanşat anchete în cazul ingerinţelor Rusiei în campania electorală şi al presupuselor contacte între apropiaţi ai preşedintelui Donald Trump şi oficiali ruşi.