Declaraţia cu care Simona a intrat în topul celor mai tari citate de la Australian Open

Simona Halep i-a cucerit pe australieni nu doar cu tenisul arătat la primul turneu de Grand Slam al anului, ci şi cu discursul pe care l-a avut după finala pierdută dramatic în faţa danezei Caroline Wozniacki.

Deşi a pierdut pentru a treia oară în carieră o finală de Grand Slam, fostul lider mondial a găsit puterea de a zâmbi în faţa jurnaliştilor. O confirmare a faptului că Australian Open 2018 nu reprezintă doar momentul unei schimbări majore din punct de vedere al jocului Simonei, ci şi o rupere de trecut din punct de vedere al atitudinii.

"Pot zâmbi, e bine. Am plâns, dar acum zâmbesc. Până la urmă, e doar un meci de tenis. Sunt cu adevărat tristă că nu am putut câştiga. Am fost din nou aproape, dar am rămas fără energie pe final. Caroline a fost mai bună şi mai proaspătă", au fost vorbele Simonei care i-au încântat pe organizatori.





De altfel, site-ul oficial al AO a inclus această declaraţie printre cele mai frumoase de la Melbourne, la ediţia din acest an.

Simona Halep se află într-o companie selectă. Câştigătorul turneului masculin, Roger Federer, liderul mondial Rafa Nadal, Nick Kyrgios sau Caroline Wozniacki au lăsat în urmă declaraţii memorabile la Melbourne.

