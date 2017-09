Deconectări de energie în zeci de localități din țară. Vezi dacă vei avea astăzi lumină acasă

Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că vineri, 22 septembrie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Alexandru Negru Vodă 66/4, Danubius 36-50, 45-57, Sarmizegetusa 75, 77, 77A, 87, Tiras 1-47, 2-66 - în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

str. Independenţei 14/1, 12/1 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

2. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. Chimistilor, Hirtoape, Hotinului, Roşiori, Sf.Gheorghe 2 str-la, Sf.Gheorghe str-la, Timisoara, Tudor Vladimirescu, 27 August - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 19:00

str. T. Vladimirescu, Chimiştilor, 27 August - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00





3. Chişinău, sectorul Centru:

str. A. Bernardazzi 56-78, 69-97, A. Puşkin 12A, 4, A. Mateevici 49, 49/1, 49/2, 56, M. Eminescu 1, 5, 7, 9, 11A, M. Cogălniceanu 44-56, 53, 57-63, 81, Vl. Pîrcălab 1-35, 2-32 - în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

str. A. Lăpuşneanu 1-11, 2-24, A. Şciusev 108, 141, 143, 149, M. Viteazul 9955, bd. Ştefan cel Mare 151, 159, 163 - în intervalul de timp între 09:20 - 19:00

str. Drumul Viilor 30-34, 67-97, Frumoasa 43-71, 56-88, şos. Hînceşti 53-58, Valea Dicescu 107-119, 144-160, V. Docuceaev 13-31, 26-42 - în intervalul de timp între 09:20 - 18:00

4. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:

str. Cîmpului, Costiujeni, Covtun, Grînelor, Urojainaia, str şi str-la Gliei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

5. Chişinău, sectorul Ciocana:

bd. Mircea cel Bătrîn 12, 12/1, 12/5, 12/2, 12A, 14, 14/2, 32/2, Petru Zadnipru 9, 11, 13, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/3a, 15/5, 17, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 21, Nicolae Milescu-Spătaru 7, 7/1, 7/3, 8/1, 8/2, 8/4, 8/5, 9, 9/1, 9/3, 9/4 - în intervalul de timp între 11:00 - 18:00

str. Vadul lui Vodă 17, 17 A,B,F,G,I,J,K,L,P,R,S,T,U,V,Y - în intervalul de timp între 09:20 - 19:00

6. Chişinău, sectorul Ciocana, or. Vadul lui Vodă:

str. Nistreana, Pescarilor, Plajei, Plopilor, Stejarilor, Vadu Lui Vodă(numai cons. juridici) - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

7. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Coloniţa:

str. Albişoara, Alexei Mateevici, Bucov Emilian, Budeşti, Ciobanu Tamara, Cucoarelor, Cuza - Vodă, Dacilor, Gheorghe Asachi, Greaca, Haiducului, Hipocrat, Hotin, Ion Neculce, Ion Vatamanu, Maria Drăgan, Mihai Eminescu, Movileni, Nicolae Testemiţeanu, Noi Constructii, Rasaritului, Salcâmilor, Sf.Maria, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tineretului, Tohatin, Trandafirilor, Valea Lui Simon, Vieru, Zorilor, 31 August - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 18:00

str. Hipocrat, Nicolae Testemiţeanu, Noi Constructii, Sf.Maria, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tineretului, Tohatin, Valea Lui Simon, 31 August, Tamara Ciobanu, A. Mateevici - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 18:00

8. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Cruzeşti:

str. Andrei Doga, Buna Vestire, Columna, Cruzeşti, Florilor, Ion Scurtu, Miorita, Răzeşilor, Sfîntul Avram, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Sf. Gheorghe - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 16:30

9. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. Pietrăriei 1/2, 5 - în intervalul de timp între 09:40 - 17:00

10. Anenii Noi:

s. Geamăna - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 13:00

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Roşcani - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30

s. Şerpeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Todireşti - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 19:00

11. Cahul:

s. Vadul lui Isac - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

s. Burlacu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:30

12. Cantemir:

s. Alexandrovca, s. Hîrtop, s. Plopi, s. Taraclia, s. Ţiganca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Cîrpeşti - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 17:30

s. Goteşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:30

s. Ţărăncuţa - parţial în intervalul de timp între 15:00 – 16:00

13. Comrat:

str. Alexandru Puşkin, Fedko, Gavrilov, Nicolai Gogol, Sportivnaia, Tretiakov - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:45

str. Lenin, Sovetskaia - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 10:00

s. Chioselia Rusă: str. Lenina, Molodeojnaia, Pobeda - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:00

or. Comrat: str. Cozeriuca, Galaţan, Suvorov- parţial în intervalul de timp între 09:00 – 10:00

14. Călăraşi:

s. Dereneu, s. Hirova, s. Hogineşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Hîrjauca - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30

s. Păuleşti, s. Pituşca - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:15

s. Temeleuţi - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 17:00

15. Căuşeni:

s. Baccealia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Cîrnăţenii Noi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Opaci - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

s. Ucrainca - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Hagimus - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:30

16. Ceadîr-Lunga

s. Chiriet-Lunga: str. Calinina, Ciapaeva, Comsomolskaia, Maxim Gorki, Partizanscaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

17. Cimişlia:

str. Barbu Lăutarul, Cetatea Albă, Decebal, Independenţei, Solidarităţii, Suveranităţii, Suveranităţii str-la, Ştefan Cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:00

s. Selemet: str. 31 August 1989, Necrasov - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

18. Criuleni:

str. 31 August - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 17:30

str. Coşevoi, Păcii, Ştefan Neaga, Tineretului, Victoria, str şi str-la Stepelor, str-la Pobeda - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Coşerniţa - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Oxentea - parţial în intervalul de timp între 09:010 - 11:00

19. Hînceşti:

str. 31 August 1989, Basarabia, Cuza-Vodă, Gheorghe Coşbuc, Gheorghe Coşbuc str-la, Mihai Eminescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Bujor - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:30

s. Cărpineni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Crasnoarmeiscoe: str. Comsomoliscaea, Nahimova, Sovetscaea, Ţentralinaea - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 15:30

s. Leuşeni Vama - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Mireşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Oneşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 19:00

s. Şipoteni - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 16:30

20. Ialoveni:

str. 27 August, A. Hâjdeu, Chilia, Decebal, Florilor, Hotinului, Ialoveni, Ştefan cel Mare, V. Zarzăre - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 19:00

s. Cărbuna - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 19:00

s. Mileştii Mici - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Suruceni - parţial în intervalul de timp între 12:30 - 14:30

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

s. Vasieni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 19:40

s. Dănceni - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00

s. Ruseştii Noi, s. Ruseştii Vechi - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 20:00

21. Leova:

s. Cuporani - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Tigheci - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

22. Nisporeni:

s. Selişte - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Şişcani - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:30

23. Orhei:

str. Alexandru cel Bun, C. Stamati, V. Lupu, M. Gorkii - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str.31 August 1989, Constantin Brоncuşi, Meşterul Manole, Mureş, Nicolae Testemiţeanu, Nistreană, Sfînta Ana - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 18:00

s. Berezlogi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Lucăşeuca - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 19:00

s. Susleni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

or. Orhei: str. Acad. Sergiu Rădăuţeanu, Eliberării, Haiducul Grozescu, Pluguşorului, Răzeşilor, Tricolorului - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 15:00

s. Bolohani - parţial în intervalul de timp între 12:45 - 14:30

or. Orhei: str. Renaşterii Naţionale, Unirii - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:45

24. Străşeni:

s. Cojuşna - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 19:00

s. Lozova: str. Biruinţa, Guţuleavca, I. Creangă, Oanţa, Lozova, Serdiuc, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:20

s. Rassvet, s. Bucovăţ: str. V, Alecsandri, S. Lazo, Maria Magdalena, Creangă, Fabricii, Bucovăţ - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 18:30

s. Zubreşti: str. Dm. Cantemir, S. Lazo, Zubreşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

s. Micleuşeni - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 10:30

s. Dolna - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 12:00

s. Recea - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30

25. Ştefan Vodă:

s. Antoneşti: str. A. Vaculovskii, Independenţei - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 20:00

s. Copceac: str. 28 Iunie, 31 August 1989, Bulgarscaea, Ciapaev, Comsomoliscaea, Cotovskii, Lenin, Livezilor, Molodejnaea, Copceac, Serghei Lazo, Viilor, Vinogradnaea - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 20:00

s. Feşteliţa: str. Alexandru Puşkin, Dostoevscogo, Lenina, Mihail Frunze, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Valentina Tereşcova, 28 Iunie - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Volintiri: str. Grădinarilor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Feşteliţa - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00

s. Talmaza - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00

s. Talmaza - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:30

26. Taraclia:

str. Bulgară, Cara Veaceslav, Ceabanova V., Curcenco, str-la, Kotovski, Kotovski str-lă, Kurcenko, Mati Bolgaria, Matrosov, Mira, Octeabriskaia, Pervomaiskaia, Pirogov, Polevaea, Serebreak, Stepnaia, Taraclia, Vasilii Ceapaev - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:00

str. Karl Marx, Kirov, Lenin, Pervomaiskaia, Polevaea, Suvorov, Vokzalnaia, Voroşilov, Zavodscaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Musaitu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30

s. Sofievca - parţial în intervalul de timp între 15:00 – 16:00

27. Teleneşti:

s. Sărătenii Vechi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30

s. Sărătenii Vechi - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 10:45

s. Ineşti - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:30



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.