Deconectări MASIVE de energie electrică. Adresele care vor rămâne astăzi fără lumină

Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că marţi, 14 noiembrie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. B. Lăutaru 1-19, 35, 41, 2-16, Primăverii 44, Ştefan Neaga 6, 8, 10, 14, 15, 15A, 17, Vissarion Belinskii 32/1 - în intervalul de timp între 08:30 - 17:00

str. Buiucani 2, 6, 13A, Ciprian Porumbescu 1-31, 2-18, Ion Neculce 3, M. Tănase 1-17, 2-22, Primăverii 25, Ştefan Neaga 5, 7, 9, 11, V. Lupu 8, 16/1, V. Belinskii 2/1, 2/2, 2A, 2B, 6, 8, 10 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

2. Chişinău, sectorul Centru:

str. V. Corolenco 6/6 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00





3. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. Alecu Russo, Budeşti, Clopotnitei, Columna, Decebal, Florilor, Mitropolit Varlaam, Pintea Pavel, Velicico - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Chişinăului, Budeşti, Drumul Viilor, M. Eminescu, M. Sadoveanu, Mitr. Varlaam, Şcolii - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

4. Chişinău, sectorul Ciocana, s. Buneţi:

str. Lavanda, Buneţi, Ştefan cel Mare, V. Micle - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:30

5. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Tohatin:

str. Tohatin 9999 - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:30

6. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Goianul Nou:

str. E. Doga, Gloriei, Mioriţa, Păcii, Tineretului, V. Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 17:00

7. Anenii Noi:

s. Cobusca Veche - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 13:00

s. Floreni: str. 31 August 1989, 8 Martie, Andrei Lupan, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Cobzarilor, Dacilor, Dimitrie Cantemir, Doina Si Ion Aldea-Teodorovici, Floreni, Gaidar, Gheorghe Ghimpu, Grigore Vieru, Hotinului, Ion Creangă, Livezilor, Mihai Dolgan, Mihai Eminescu, Mihail Groza, Miron Costin, Nicolae Sulac, Păcii, Prieteniei, Primăverii, Şcolii, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Stînjeneilor, Toma Ciorbă, Trandafirilor, Vasile Alecsandri, Viilor, Volahilor, Voluntarilor - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

8. Basarabeasca:

str. 24 August, 24 August Jd, Depoului Jd, Kirov Jd, Krasnoarmeiskaia Jd, Puteiskaia Jd, Serghei Lazo Jd, Vasilii Jukovski, Vasilii Jukovski Jd, Verhnii Str-La Jd - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

9. Cahul:

s. Alexandru Ioan Cuza: str. Anton Ajder, Armata Sovietica, Budennîi, Crutaia, Decebal, Fîntînilor, Gribov, Izvoarelor, Jukov, Miciurin, Sfînta Maria, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vodă cel Viteaz, Voroşilov - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30

s. Hulutu - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 18:00

s. Vadul lui Isac - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:50

10. Cantemir:

s. Tartaul - în intervalul de timp între 13:30 - 15:30

11. Comrat (UTA Găgăuzia):

str. Kuzneţov, Lenin, Pobeda - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 18:00

s. Beşghioz: str. Irîşcova, Iurie Gagarin, Orehovaea, s. Tvardiţa: str. 28 Iunie, Ciapaeva, Comsomoliscaea, Cotovscogo, Dimitrova, Iurie Gagarin, Lenin, Lesnaia, Miciurina, Mihail Frunze, Mira, Novaea, Octeabriscaea, Polevaea, Sadovaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Tvardiţa, Vasil Levschi, Vatutina - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Etulia: str. 2-Oi Per.Cotovscogo, Alexandru Puşkin, Ciapaeva, Comsomoliscaea, Cosmonavtov, Cotovscogo, Iurie Gagarin, Lenina, Lesnaea, Lesnoi,Str-La, Mihai Eminescu, Mira, Molodejnaea, Novaea, Octiabriscaia, Ogorodnaea, Per. Ion Soltîs, Per.Cotovscogo, Per.Lenina, Per.Maxim Gorki, Per.Pionerschii, Per.Sadovîi, Pionerscaea, Pirogova, Sadovaea, Severnaea, Vladimir Maiacovschi, Zelenaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30

s. Chirsova: str. 28 Iunie, Cotovschii, Olimpiiscaia - în intervalul de timp între 13:00 - 14:00

or. Comrat: str. S. Lazo, bender, Ismail, Dubinin - parâial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

12. Călăraşi:

s. Sipoteni: str. 1 Mai, 31 August, A. Russo, Andrieş, Ştefan cel Mare, C. Negruzzi, Ion Creangă, V. Lupu, M. Eminescu, S. Lazo, V. Alexandri - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

13. Căuşeni:

str. Alba Iulia, Ana şi Alexandru, B. Glavan, S. Lazo - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Fîrlădeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Pervomaisc - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00

s. Tocuz: str. D.Cantemir, Mitropolit Varlaam, Ştefan cel Mare, Tocuz, Zorilor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

14. Cimişlia:

str. Burebista, Mihai Viteazul, Secrieru Ion, Sfînta Maria, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Cel Mare 1 Str-La - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

str. Constantin Stere, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu 2 Str-La, Mihai Eminescu Str-La, Mioriţa, Nicolae Bălcescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30

s. Gura Galbenei: str. 1 Mai, Alexandru Donici, Eroilor, Galbenita, Gura- Galbenei, Ion Soltîs, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Prieteniei, Primăverii, Tineretului, Ştefan Cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 14:00

15. Criuleni:

or. Criuleni: str. Coşevoi, Pobedî str-la, Păcii, Stepelor str-la, Stepnaea, Tineretului, Victoria, Ştefan Neaga - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

16. Hînceşti:

str. A. Donici, A. Lăpuşneanul, A. Mateevici, Burebista, Cosmonauţilor, Iscra, Mircea cel Bătrîn - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 18:00

str. A. Russo, Dumeniuc, Gagarin, Tolstoi, Necrasov, Şleahul Mereşenilor, Teilor, str-la Teilor, Tricolorului - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

str. Ştefan Vodă, B. Glavan, Codrilor, Ion Neculce, M. Frunze, Nagornaia, Negruzzi, Păcii, str-la Pionerilor - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 17:25

s. Bălceana - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:00

s. Ciuciuleni - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

17. Ialoveni:

s. Cărbuna - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 19:00

s. Dănceni, s. Suruceni - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Horeşti - parţial în intervalul de timp 15:00 - 17:00

18. Leova:

str. Dimitrie Cantemir, Frumuşica, Matei Basarab, Petru Zadnipru, Stepelor, Suvorov, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

19. Nisporeni:

str. 9 Mai, Basarabia, Ion Soltîs, M. Frunze, Suveranităţii, Toma Ciorbă, M. Viteazul - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

s. Mileşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:15

s. Păruceni - parţial în intervalul de timp 15:15 - 17:00

20. Orhei:

str. Acad. Sergiu Rădăuţan, Eliberării, Haiducul Grozeşti, Pluguşorului, Răzeşilor, Tricolorului - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Ciobanu Tamara, Colindătorilor, Colinelor, Constantin Stamati, Floriilor, Nouă, Pelivan Ion, Roman Tudose, Roman Tudose,Str-La, Stere Constantin, Unirii, Unirii str-la - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Bulăieşti, s. Jora de Jos, s. Jora de Mijloc, s. Jora de Sus, s. Lopatna, s. Mîrzaci, s. Mîrzeşti, s. Vîşcăuţi - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 19:00

s. Butuceni, s. Morovaia, s. Trebujeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Dîşcova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Piatra - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:30

s. Selişte - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

or. Orhei: str. Unirii - partial in intervalul de timp 15:00 - 17:00

s. Noroceni - partial in intervalul de timp 10:00 - 12:00

s. Lucaseuca - partial in intervalul de timp 12:30 - 14:30



21. Străşeni:

s. Lozova: str. Ştefan cel Mare, Ştefan Grosu, Biruinţa, G. Botnaru, G. Posadov, Guţuleavca, Ion Creangă, M. Eminescu, Oanţa, str-la Guţuleavca, Serdiuc - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

str. Ştefa cel Mare, M. Curecheru, Decebal, Gh. Madan, M. Goriki, Mitr. Dosoftei, Unirii, Vşad Ioviţă - parţial în intervalul de timp 09:00 - 11:00

s. Ţigăneşti - parţial în intervalul de timp 09:00 - 11:00

22. Ştefan Vodă:

s. Caplani: str. Ştefan cel Mare, Lenin - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Crocmaz: str. Chirova, Colhoznaea, Comsomoliscaea, Dacia, Gherdima, Lenina, Maxim Gorkii, Mira, Naberejnaea, Renaşterii, S.Crocmaz, Şcolinaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Suvorov, Toma Ciorbă, Zelenaea - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Palanca: str. Fraţii Dumitraşcu - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Slobozia: str. Alexandru Donici, Alexandru Puşkin, Alexei Mateevici, Colhoznaea, Cotovscogo, Dimitrie Cantemir Str-La, Iurie Gagarin, Jucovschi, Miciurina, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Per. Oseni, Primăverii, Raisa Varan, S.Slobozia, Selişte Str-La, Ştefan Cel Mare, Ştefan-Vodă, Tinereţii, Trandafirilor, Vostocinaea, s. Răscăieţii Noi: str. Lenin, Molodejnaia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

23. Taraclia:

s. Albota de Sus: str. Idjilov Feodor, Iubileinaea, Iurie Gagarin str-la - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

24. Teleneşti:

s. Ordăşei - parţial în intervalul de timp între 10;:00 - 17:00

s. Verejeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Verejeni - parţial în intervalul de timp 08:45 - 10:45

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.