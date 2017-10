Demnitar francez: independenţa Cataloniei nu va fi recunoscută

Independenţa Cataloniei, în cazul proclamării ei, nu va fi recunoscută şi va antrena imediat o ieşire a regiunii din Uniunea Europeană.

Acest avertisment vine de la Paris sub forma unei declaraţii, foarte clar formulată de către ministrul francez al Afacerilor europene, Nathalie Loiseau. Marea manifestaţie de duminică 8 octombrie a catalanilor care vor menţinerea regiunii lor în cadrul statului spaniol nu a atentuat însă incertitudinile care apasă asupra acestei crize.

Ceea ce spune Nathalie Loiseau ar trebui să le dea de gîndit separatiştilor catalani pentru că nu numai Parisul ci şi întreaga Uniunea Europeană se exprimă de fapt prin vocea ei. "Referendumul de pe întîi octombrie convocat de către separatiştii catalani este contrar Constituţiei spaniole şi nu există nici un mijloc de verificare a calităţii sale: nici în ce priveşte listele de alegători, nici în ce priveşte derularea scrutinului. Iar numărarea voturilor nu a fost verificată de nimeni." Sunt tot cuvintele pronunţate de demnitara franceză şi reluate de Agenţia France Presse.





Preşedintele separatist catalan, Carles Puigdemont, este supus în prezent unei imense presiuni, din diferite direcţii, pentru a-şi calma ardoarea în ce priveşte declaraţia unilaterală a independenţei. O primă presiune vine de la Madrid, care exclude orice mediere şi ameninţă că va aplica legea în provincia secesionistă.

O altă presiune vine din partea Uniunii Europene, dar şi din partea principalelor ţări fondatoare ale Uniunii. Cancelara Germaniei, doamna Angela Merkel, s-a întreţinut prin telefon cu şeful guvernului spaniol şi a pledat din nou pentru unitatea Spaniei.

Alte presiuni vin din partea băncilor şi a marilor patroni, care se tem că efectele economice ale aventurismului separatist catalan ar putea fi catastrofale. In sfîrşit, mai există şi resentimenul celorlalţi locuitori ai Spaniei, care încep să se simtă iritaţi, ba chiar jigniţi de atitudinea separatiştilor. "După ce am făcut atîta drum împreună, după ce am construit împreună o ţară democratică şi liberă, respectată şi apreciată în Europa şi pe glob, de ce trebuie să ne separăm acum brusc?” par să spună cei care se simt în continuare spanioli în Spania.

Carles Puigdemont ar trebui să fie total surd şi orb, ba chiar lipsit de simţ olfactiv şi de simţ tactil ca să nu-şi da seama în prezent că a mers prea departe.

Printre toate aceste voci care lansează avertismente mai există una care contează foarte mult, este vocea unui mare scriitor, citit şi apreciat pe toată planeta, şi de care toată lumea hispanică este foarte mîndră pentru că scrie în spaniolă: este vorba de Mario Vargas Llosa, deţinător al Premiului Nobel pentru literatură. Duminică, la Barcelona, el a spus cîteva lucruri care şi ele ar trebui să le dea de gîndit separatiştilor.

Citez din declaraţiile sale reluate de Agenţia France Presse: “Pasiunea poate fi distrugătoare şi feroce cînd este animată de fanatism şi de rasism. Iar cea mai rea dintre toate, cea care a cauzat cele mai multe ravagii în istorie, este pasiunea naţionalistă”.

Mario Vargas Llosa, astăzi în vîrstă de 81 de ani, a locuit în anii 70 în capitala catalană şi cunoaşte bine toate problemele Spaniei. Cuvintele sale la adresa separatiştilor sunt extrem de dure, el îi acuză că formează o conjuraţie care vrea să reducă Spania la nivelul unei ţări din lumea a treia. Pe un ton mai dur, el a lansat şi acest avertisment: “Nu vom permite unei conjuraţii puciste să distrugă ceea ce a fost creat în decursul a 500 de ani de istorie".

Ceea ce spune unul dintre cei mai faimoşi scriitori de limbă spaniolă conţine un fel de proiecţie în viitor a ceea ce s-ar putea întîmpla în Catalonia dacă separatiştii sunt lăsaţi să-şi impună voinţa. Abolirea democraţiei, instaurarea fricii, precum şi o dominaţie fără drept de apel a unui partid naţionalist-separatist, iată spectrul a ceea ce ar putea deveni Catalonia.

