Denisa Răducu era ÎNSĂRCINATĂ! Dezvăluirea INCREDIBILĂ a iubitului artistei care A ȘOCAT pe toată lumea

Denisa Răducu a părăsit această lume prematur și a lăsat în urma ei numai lacrimi și durere. Iubitul ei, Florin, este șocat și nu poate să treacă peste moartea artistei.

Într-o postare cutremurătoare, Florin a povestit cu lux de amănunte un vis pe care l-a avut despre Denisa, cea care l-a părăsit atunci când se aștepta mai puțin, în care fata îi povestea că visul ei cel mai mare devenise realitate. Era însărcinată și doar ce născuse un copil.

„Vinerea trecută a fost ultima zi de muncă al unui coleg de-al meu şi cineva a decis să-i luăm un tort de rămas bun. O colegă m-a întrebat dacă aş putea să fac eu rost de tort joi seară că restul erau prinşi şi ocupaţi. Am zis OK nici o problema şi instantaneu am văzut oportunitatea să o fac de pomană pentru sufletul Denisei mai ales că vineri a fost a 40 a zi şi taman a fost şi Sfântul Alexandru!! S-a nimerit, fraţilor, cum nu se putea mai bine. Va daţi seama că n-am cerut nici un ban pe tort, nici măcar bani de benzină, am făcut-o din toată dragostea şi am sperat să fie bine primit că ea să urce la ceruri cu sufletul împăcat. Ce va spun acuma jur pe Crucea Domnului: sâmbătă sau duminică noaptea am visat-o pe Deny şi parcă ea a spus la cineva că a născut un copilaş în avion! Asta era o mare dorinţa a ei, să aibă un copil, şi mă face să cred din tot sufletul că ea mi-a dat acest semn că probabil deja a adoptat un copil înger acolo Sus şi că tortul pe care l-am luat de pomană a fost bine primit”, a povestit Florin pe reţelele de socializare.





Moartea prematură

Denisa Răducu, o cîntăreață cunoscută în rîndul maneliștilor sub pseudonimul Denisa Manelista, a decedat la sfârșitul lunii iulie. Tânăra a fost diagnosticată cu carcinom hepatocelular şi, de câteva luni, se lupta cu boala cumplită, medicii făcând tot ce se poate pentru a o scăpa din ghearele morţii.

Vestea este cu atât mai dureroasă cu cât toți fanii și apropiații Denisei sperau ca aceasta să își revină, însă tratamentele pe care le-a făcut nu au avut niciun rezultat.

De altfel, chiar dacă, într-o perioadă, analizele au oferit speranțe, situația a degenerat în ultimele zile, iar Denisa s-a stins din viață. Decesul vedetei a avut loc în urmă cu câteva ore, în jurul orei 8 dimineața.

evz.ro