Deputat PLDM gata să candideze în sistemul electoral mixt! Deși l-a contestat înainte, acum își prezintă atu-urile pentru candidatura sa în acest sistem

Deputatul liberal-democrat Iurie Ţap, unul din cei mai aprigi contestatari ai sistemului mixt, arată într-un interviu pentru Tribuna că și-ar dori să candideze pe circumscripție uninominală. “Fără modestie”, cum se exprimă Țap în interviu, el face trimitere la prestația sa profesională și experiența acumulată.



„Sunt pedagog de profesie. Am acumulat o bogată experiență în domeniul administrației publice (9 ani am activat în calitate de vicepreședinte al comitetului executiv raional Florești, 10 ani în calitate de primar al or. Florești și ultimii 8 ani în calitate de deputat). Acum fac și doctoratul pe dimensiunea administrației publice. În acest sens, mi-aș fi dorit să împărtășesc cunoștințele, dar și experiența acumulată. Dar nu exclud varianta implicării, în cazul trecerii la sistemul majoritar”, a declarat Țap.

El a precizat că experiența pe care o are l-ar avantaja. “Pe de altă parte, cu riscul de a părea nemodest, atât în mandatele de primar, dar și în calitate de deputat, am avut o prestație profesionistă. Vreau să cred că cetățenii au învățat lecția și nu se vor lăsa măguliți sau intimidați, dar vor alege profesionalismul, integritatea, demnitatea”, a declarat el.





Sursa: Timpul.md