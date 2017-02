Deputatul care „supraviețuia” cu salariul de 7500 de lei și-a cumpărat apartament de lux

Deputatul Sergiu Stati este cunoscut mai mult pentru declarațiile făcute la începutul anului 2016, când liberala Alina Zotea a propus ca deputații să cedeze din salariile lor pentru a majora plățile acordate rudelor de gradul întâi ale persoanelor decorate post-mortem cu Ordinul „Ștefan cel Mare”.

Atunci, Stati spunea că „Noi rămânem cu 7 500 de lei și încearcă să supraviețuiești cu acești bani și încă să mai susții nu știu ce”.

Potrivit ziarulnational.md, deputatul a devenit, în anul trecut, proprietarul unui apartament de peste 100 de metri pătrați într-un bloc situat la hotarul orășelului Durlești cu mun. Chișinău, pentru care ar fi achitat 45.000 de euro, deși un metru pătrat se vinde cu 620 de euro.

„Eu am fost 14 ani diplomat, mi-am făcut economii. Am scos la vânzare apartamentul vechi ca să-i întorc datoriile fratelui. Am contract de investiții. Am început să plătesc încă atunci când blocul era la etapa de construcție. Am indicat acest lucru în declarația de avere”, ne-a spus deputatul când a fost întrebat din ce bani și-a cumpărat apartamentul.





Amintim că Sergiu Stati a fost membru al Partidului Comunist și face parte din grupul celor 13 foști comuniști au părăsit fracțiunea condusă de Vladimir Voronin pentru a se alătura actualei coaliții parlamentare.

„Lui Serioja Stati nu-i ajung 7 500, dar vrea de 75 de ori mai mult. El a reușit deja să-și cumpere automobil „Skoda Octavia” după ce ne-a trădat. Și-a cumpărat mașina din sărăcia de 7 500 de lei? Vai de capul lui”, declara atunci Voronin.