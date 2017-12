Descoperire tulburătoare la aproape o lună de la moartea Cristinei Stamante. Ce au descoperit medicii

În ultimele clipe de viață, Cristina Stamate slăbise enorm și ajunsese să cântărească mai puțin de 50 de kilograme, un semn clar că boala care o măcina o afecta foarte mult.

Deși actrița nu a arătat nimănui cât mare îi e suferința, apropiații povestesc că deși era complet schimbată înainte să se stingă din viață, ea nu s-ar fi plâns niciodată despre asta.



În plus, medicii au conformat totul, aceștia au mărturisit că trupul ei era vizibil îmbătrânit și slăbit și nu mai putea face nici măcar lucrurile elementare. Se pare că suferise timp de un an întreg, înainte de moarte. Raluca Guslicov, actriţă a Teatrului Constantin Tănase, a mărturisit, potrivit cancan.ro: „De un an de zile Cristina Stamate era într-o suferinţă, a suferit un atac cerebral şi era bolnavă. De aceea s-a retras. Erau prietene foarte bine, se ajutau. Stela Popescu a ajutat-o foarte mult pe Cristina în ultimul an. Doamna Cristina avea un fel de discreţie. Nu cerea niciodată, nu se plângea niciodată, dar întotdeauna avea o vorbă bună. Eu am divorţat şi atunci, în anul de dinainte, mă ajuta, îmi dădea sfaturi, mă ajuta foarte mult.”