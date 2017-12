Desfășurarea Programului guvernamental „Crăciun cu dor de casă"

Comunitatea moldovenilor din or. Roma, Italia, or. Frankfurt pe Main, Germania, or. Paris, Franța au avut parte în zilele de 15, 16, 17 decembrie de spectacole inedite în cadrul Programului guvernamental „Crăciun cu dor de casă". Evenimentul a fost organizat în premieră de către Biroul relații cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat, cu implicarea Ambasadelor Republicii Moldova din Italia, Franța, a Consulatului General din Frankfurt și a asociațiilor din diasporă.



Programul artistic a inclus colinde și compoziții muzicale dedicate sărbătorilor de iarnă, interpretate de către cunoscuții interpreți de muzică ușoară din Republica Moldova Geta Burlacu și Aurel Chirtoacă, fiind acompaniați de violonistul Oleg Vitliuc și saxofonistul Ruslan Jalbă. De asemenea, în cadrul evenimentului au evoluat colective artistice model formate din moldovenii, din diasporă.

Proiectul „Crăciun cu dor de casă" este o inițiativă a Guvernului Republicii Moldova și este dedicat în exclusivitate diasporei. Acest eveniment se desfășoară în conformitate cu Planul de acțiuni al Biroului Relații cu Diaspora (BRD) pentru anul 2017, în care este prevăzut elaborarea și implementarea programelor destinate menținerii identității naționale, culturale și lingvistice. Programul are drept scop promovarea culturii naționale, tradițiilor, obiceiurilor strămoșești în rândurile moldovenilor din diasporă, indiferent de locul unde se află, păstrarea legăturilor social-culturale cu țara de origine, precum și consolidarea relațiilor între asociațiile și comunitățile diasporei.





Menționăm că o delegație alcătuită din reprezentanți ai Biroului relații cu diaspora și ai Organizației Internaționale pentru Migrație, Misiunea în Moldova au participat la evenimentul de la Paris.