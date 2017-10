Despre ce au discutat premierul Moldovei și premierul Ucrainei

În cadrul conferinței de presă comune, Premierii Pavel Filip şi Volodimir Groisman au apreciat caracterul deschis şi constructiv al relaţiilor bilaterale, fapt confirmat şi de întrevederile la nivel înalt, din ultimul timp.

„Republica Moldova și Ucraina au relații excelente. De fapt aceste relații și sunt firești pentru două țări vecine, pentru două state care se respectă reciproc și care se confruntă cu o serie de probleme similare", a menționat Prim-ministrul Pavel Filip.

De asemenea, Premierul Republicii Moldova a evidențiat caracterul ascendent al relațiilor economice bilaterale, inclusiv relansarea activității Comisiei interguvernamentale moldo-ucrainene privind colaborarea comercial-economică. În acest sens, Pavel Filip a spus că au fost atinse mai multe obiective din Foaia de parcurs semnată între părţi. Referindu-se la prioritățile moldo-ucrainene pentru perioada următoare, Prim-ministrul Republicii Moldova a vorbit despre finalizarea procedurii de demarcare a frontierei de stat, asigurarea procesului de funcționare a complexului hidroenergetic Novodnestrovsk, dar și despre soluționarea problemelor cu care se confruntă transportatorii auto.





„Desigur că am acordat o atenție deosebită și la tot ce vizează ecosistemul râului Nistru. Am convenit că vom avea o comisie mixtă care va avea grijă de tot ce se întâmplă în ecosistemul râului Nistru și va monitoriza acest lucru. Am convenit că ne vom adresa de comun acord către Comisia Europeană să ne ofere expertiză în acest sens", a conchis Pavel Filip.

Un alt subiect discutat de Premierii Pavel Filip și Volodimir Groisman a fost controlul în comun la frontierele de stat. În acest sens, oficialii au declarat că urmează să fie deschise noi puncte de trecere comună, spre beneficiul cetățenilor și a mediului de afaceri. „Noi dăm un semnal foarte clar că în timp ce unele țări construiesc granițe și bariere, Republica Moldova și Ucraina construiesc poduri și încearcă să comunice mai bine", a mai spus Pavel Filip.

La rândul său, Premierul Ucrainei a vorbit despre importanța aprofundării parteneriatului bilateral și oferirea suportului reciproc, inclusiv în parcursul european ales de statele noastre. De asemenea, șeful Cabinetului de miniștri de la Kiev a spus că Ucraina este deschisă pentru un dialog bilateral constructiv și susține Republica Moldova în promovarea măsurilor de modernizare a țării.

„Acordăm o atenție deosebită dezvoltării relațiilor noastre bilaterale și putem astăzi să constatăm că pe parcursul ultimului an am reușit să soluționăm o serie de probleme concrete, care aproprie țările noastre și elimină barierele existente. Datorită eforturilor noastre volumul comerțului bilateral a crescut cu mai mult de 30 %. Suntem prieteni, vecini, avem frontieră comună și trebuie să facem totul pentru ca mereu colaborarea bilaterală să aducă succes statelor noastre", a declarat Volodimir Groisman.

Oficialii s-au mai referit şi la procesul de reglementare a diferendului transnistrean și la importanța respectării drepturilor minorităților naționale și protejarea intereselor acestora.