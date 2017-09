Despre ura și iubirea dintre popoare: răspunsul meu celor cu mintea tulbure

Tonalitatea şi terminologia comentariilor au fost cele folosite tradițional de propaganda de la Kremlin împotriva celor care protestează contra imperialismului rusesc: naționalism, xenofobie, rusofobie, nazism şi toate celelalte.

Pe o reţea socială, un cunoscut ostaş al coloanei a cincea a Moscovei, unul cu inima tulbure de iubire faţă de ruşi şi de ură faţă de români, s-a arătat revoltat de faptul că articolul cu pricina a fost tradus în limba rusă: „Eu iaca nu pricep, se frăsuia acesta, de ce traduceți în rusă și publicați pe site astfel de aiureli xenofobe? Ca să întăriți în comunitatea rusofonă sentimentul că toată presa de limba romană/moldovenească e rusofobă? Apar atâtea texte bune și critice, tefere și înțelepte în română, iar voi, hop și îl traduceți pe Tănase...”.





Ce „aiureli xenofobe” conține respectivul articol? Iată ce am scris despre minoritatea rusofonă, citez: „Minoritatea rusofonă care funcționează la noi pe post de „coloana a cincea” a Imperiului a fost întotdeauna împotriva noastră. A fost împotriva noastră în 1918, când a votat contra, în Sfatul Țării, Unirii cu Țara. A fost împotriva noastră în iunie 1940 când a întâlnit cu flori tancurile sovietice. A fost împotriva noastră în 1989 când noi am cerut Limbă și Alfabet. A fost împotriva noastră în 1991 când ne-am declarat Independența. E împotriva noastră și astăzi când R. Moldova semnează Acordul de Asociere la Uniunea Europeană”.

Aşadar, rog să mi se indice: unde nu am dreptate?! Care e aici „aiureala xenofobă”?!

Cunosc această logică imperialistă rusească: rusul te bate cu biciul şi tu dacă constați asta, eşti rusofob; rusul îşi ţine armata sa pe teritoriul țării tale şi dacă tu constați acest adevăr, eşti rusofob; rusul ţi-a ocupat o parte a teritoriului țării tale şi dacă tu constaţi acest adevăr, eşti rusofob şi xenofob; rusul a deznaționalizat și rusificat Basarabia ocupată și tu dacă constați acest adevăr, ești rusofob și xenofob…

Aș dori să mi se răspundă punctual și cu argumente factologice la o „simplă întrebare”: a fost oare vreodată minoritatea rusofonă din Moldova (Basarabia) solidară cu aspiraţiile şi idealurile naționale ale românilor moldoveni? În contextul respectivei întrebări fac următoarea precizare: din anumite motive nu am participat la şedinţele Sfatului Ţării din 1918; din aceleaşi motive nu am participat nici pe 28 iunie 1940 la intrarea Armatei Roşii în Chişinău… La evenimentele din 1989 şi 1991 însă am participat activ - şi nu doar ca simplu martor ocular, ci ca subiect! Minoritatea rusofonă condusă de INTERFRONT – pe unii din reprezentanții acestuia îi putem vedea și azi la ecranele tv! - a luptat activ împotriva adoptării limbii române ca limbă oficială şi împotriva declarării Independenţei R. Moldova. E un fapt istoric foarte bine cunoscut şi ușor verificabil. La fel de adevărat şi verificabil e faptul că minoritatea rusofonă astăzi e împotriva cursului proeuropean al RM şi ne trage înapoi, într-o „uniune vamală asiatică” care se numește … URSS!

În articolul cu pricina eu doar am constatat acest fapt, adevăr istoric. A recunoaşte un adevăr istoric, ierte-mi-se insistența, înseamnă oare a fi „xenofob”, „rusofob” şi „nazist”? Dar cum se numește în acest caz politica unei țări care de un sfert de veac (după ce ne-am declarat Independența) se amestecă brutal în treburile noastre interne, menține armata sa în țara noastră, ocupă o parte a teritoriului nostru național, ne organizează cu regularitate fel de fel de blocade economice, întreține în țara noastră o puternică „coloană a cincea”, controlează spațiul nostru informațional ș.a.m.d.?

Cum ar răspunde la aceste întrebări un om care nu are mintea tulbure?



Iată, deci, răspunsul meu celora cu mintea tulbure: a nu iubi pe cineva nu înseamnă a urî. Pentru propaganda rusească toți cei care își apără „nevoia, sărăcia și neamul” sunt declarați „xenofobi” și „naziști”. „Xenofobi” și „naziști” sunt românii din RM, care vor în Europa, la fel și ucrainenii care azi se apără de „iubirea” rusească. Caut argumente și motive pentru a iubi Rusia putinistă (imperialistă), și nu găsesc.

Poate cineva le-a găsit? Dați-mi lista.

Constantin Tănase

14 iulie 2014