Desprinderea ghetarului din Antarctica are urmari neasteptate! Ce au descoperit cercetatorii sub gheata



Separarea unui ghetar urias din Antarctica, in luna iulie, a scos la lumina un ecosistem necunoscut.

Ruperea ghetarului le-a oferit cercetatorilor posibilitatea de a cunoaste un ecosistem marin ingropat sub gheata timp de 120.000 de ani.

Acum, acesta este expus si sunt necesare eforturi sustine pentru a-l proteja, scrie Science Alert.





Ghetarul, numit A-68, pluteste acum in Marea Weddell, indepartandu-se de calota Larsen C, din care s-a rupt in luna iulie.

O zona de peste 5.800 km patrati din suprafata oceanului este expusa la lumina solara, pentru prima data dupa perioada inter-glaciara. Astfel, cercetatorii au posibilitatea sa studieze formele de viata de aici.

Cercetarea zonei va incepe anul viitor, sub supravegherea British Antarctic Survey. Vor urma cercetatori germani si sud-coreeni.

Regiunea trebuie analizata cat mai repede, inainte ca ecosistemul de aici sa fie influentat si modificat de expunerea la lumina solara.