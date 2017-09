Dezvăluiri incredibile: Regatul Unit face exporturi cu ARME în ţările cele mai REPRESIVE din lume

Un adevărat boom financiar la exporturi de arme britanice în ţările care se impun autroitar, cum ar fi Arabia Saudită în pool position, apoi ţări din ex URSS, Venezuela şi nu numai. Dezvăluirea o face Guardian, iar câştigurile sunt imense pentru cele două guverne, Cameron şi May.

Afaceri cu vânt din pupa pentru exporturile de arme britanice către unele ţări considerate cele mai represive din lume. Dezvăluirea o face Observer, publicaţie duminicală a ziarului progresist Guardian, subliniind cum în ultimii doi ani, sub guvernele conservatoare ale lui David Cameron şi Theresa May, profiturile încasate graţie furnizării de materiale belice ''made in Britain'', către regimurile autoritare, au depăşit 5 miliarde de sterline.



Partea leului, ca de obicei, a avut-o Arabia Saudită, în general imună faţă de Londra, când e vorba de respectarea democraţiei şi a drepturilor omului (a se vedea sângerosul război purtat în Yemen chiar în aceste luni). Când e vorba de afaceri, însă, mai închizi câte un ochi. Dar printre clienţi apar chiar şi republicile ex sovietice Azerbaidjan şi Kazahstan, apoi Venezuela lui Nicolas Maduro, sau însăşi China. Datele au fost făcute cunoscute în ajunul Defence and Security International arms fair (DSEI), expoziţie de sector programată la Londra unde vor fi prezente şi delegaţii din Riad, Egipt, Qatar, Kenya şi Bahrain, potrivit sursei menţionate.





Evz.ro