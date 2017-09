DiCaprio și Scorsese vor colabora într-un film despre președintele Theodore Roosevelt

Actorul Leonardo DiCaprio și regizorul Martin Scorsese vor colabora, din nou, urmând a realiza un film biografic despre viața fostului președinte al SUA Theodore Roosevelt, informează EFE citată de Agerpres.



Sub îndrumarea lui Scorsese, DiCaprio îl va interpreta pe Roosevelt, a cărui președinție (1901-1909) a fost un element cheie în conservarea spațiilor naturale și faunei sălbatice prin promovarea de parcuri naționale.

Misiunea lui Roosevelt ar putea fi un punct de atracție pentru DiCaprio, care de-a lungul carierei sale s-a angajat în diferite cauze pentru protecția mediului înconjurător.





Roosevelt, care a devenit cel mai tânăr președinte al SUA la 42 de ani după asasinarea predecesorului său William McKinley, este amintit și pentru moștenirea sa în domeniul economic și social, pentru rolul său în construcția Canalului Panama și controlul SUA în jurul acestuia, și pentru faptul de a fi fost primul american laureat al premiului Nobel pentru Pace.

Scorsese și DiCaprio au o colaborare prolifică în cinematografie datorită unor filme ca ''Gangs of New York'' (2002), ''The Aviator'' (2004), ''The Departed'' (2006), ''Shutter Island'' (2010) și ''The Wolf of Wall Street'' (2013).

Pe lângă acest ''biopic'' despre Roosevelt, actor și regizorul american au în vedere și alte proiecte cinematografice împreună precum ''The Devil in the White City'' și ''Killers of the Flower Moon''.