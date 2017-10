Dietă cu seminţe de in: Pur şi simplu topeşte grăsimile

Seminţele de in sunt cunoscute pentru beneficiile pe care le aduc organismului. Extrem de bogate în vitamine şi în minerale, seminţele de in previn multe afecţiuni. Consumate ca simple gustări dintre mese sau ca desert, acestea reduc nivelul colesterolului, reglează tranzitul intestinal şi vă scapă de kilogramele în plus.





Semințele de in sunt un bun ajutor natural în curele de slăbire datorită proprietăților antioxidante care stimulează metabolismul. Fibrele pe care le conțin mențin senzația de sațietate și acizii grași omega 3 țin în frâu pofta de dulciuri, scrie doctorulzilei.ro.

Dacă vrei să slăbești e indicat să incluzi semințele de in în dietă într-un mod controlat și să le mănânci în fiecare zi la una din mese.





Ai nevoie de:

- Semințe de in

- Apă

Ce trebuie să faci

Înainte de a începe acest tratament, cel mai bine este să consulți un nutriționist, pentru a stabili doza de care are nevoie organismul tău. În general, este recomandat să consumi trei linguri de semințe de in pe zi, pe tot parcursul zilei.

Pentru fiecare lingură de semințe de in, va trebui să bei câte un pahar de apă, înainte de masă.

Poți adăuga semințele de in și în diferite alimente: cereale, iaurt, salate, piureuri.

Trezirea cu seminţe de in

– o lingură de seminţe de in

– o cană de apă caldă

Amestecă-le şi lasă-le aşa peste noapte. Vor deveni o pastă moale şi gelatinoasă.

Dimineaţa bea doar lichidul. Inul va avea un efect calmant asupra stomacului şi intestinelor.