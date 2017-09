Diferența ideală de vârsta într-un cuplu. Câți ani ar trebui sa fie între voi ca să aveți o relație fericită și de durată

Se spune ca varsta nu este decat un numar, insa atunci cand diferenta de varsta dintre parteneri este prea mare, relatia s-ar putea lasa cu lacrimi. Specialistii au stabilit care este diferenta ideala pentru ca relatia sa dureze cat mai mult.

Potrivit unui studiu realizat de Universitatea Emory din Atlanta diuferenta de varsta dintre parteneri conteaza pentru o relatie reusita si de lunga durata.

Studiul, realizat pe 3000 de persoane, a demnonstrat ca exista sanse mari de despartire cu cat diferenta de varsta este mai mare intre parteneri. Diferenta aceasta rezulta in conflicte de interese si teluri intre parteneri, aflati in stadii diferite ale vietii lor.



Astfel, potrivit cercetarilor, un cuplu cu o diferenta de varsta de 5 ani are cu 18 la suta sanse mai mari de despartire decat un cuplu in care partenerii au aceeasi varsta. Cu cat diferenta e mai mare, cu atat cresc mai mult sansele de despartire.

Astfel, la o diferenta de 10 ani, sunt 39 la suta sanse de despartire. Lucrurile stau si mai rau pentru cuplurile cu diferenta de de varsta de 20 de ani - in cazul lor, despartirea este aproape inevitabila, cu sanse de 95 la suta.





protv.ro