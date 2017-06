Bună Dimineața 13 Iunie 2017, ora 09:42

Din nou despre live-urile pe Facebook: vă rog frumos, potoliți-vă!

Am spus-o odată și simt nevoia s-o mai repet: încetați să mai băgați live-uri stupide pe Facebook! Asta nu vă face mai cool și nici mai populari, dar vă face ridicoli. Dacă la început era amuzant, acum e foarte deranjant. Practic în fiecare zi se găsește câte un disperat care face video în direct cu titlul: fetelor, scrieți, mă plictisesc! Da, sunt și live-uri destul de utile, dar din păcate ele se pierd prin mulțimea banalităților care au împânzit internetul. Umberto Eco spunea: prostia este infinit mai fascinantă decât inteligența, inteligența are limitele ei, prostia nu.