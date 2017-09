Directorul Seminarului din Husi, preotul Zagan, acoperea orgiile sexuale cu elevi?

In spatiul public au aparut de cateva luni tot felul de informatii si probe cu privire la orgiile sexuale petrecute la Episcopia Husi, orgii care i-au avut protagonist pe elevii de la Seminarul Teologic din Husi.

Acestia povestesc cum au fost abuzati sexual de fostul episcope si cum nimeni nu a facut nimic pentru a opri acele abuzuri. Nici directorul Seminarului Teologic, preotul Andrei Zagan, sluga credincioasa a episcopului porno, Corneliu Barladeanu nu a fost deloc interesat de dramele elevilor chiar daca stia ce se intampla. Zagan nu a avut curajul sa sufle o vorba in fata fostului Preasfintit. Si asa a inchis ochii ani la randul in fata nelegiuirilor. A primit in schimb functii, bani si o parohie pe masura unde I s-a dat mana libera sa faca ce vrea. “Directorul Zagan stia multe din cele intamplate. Am avut un coleg de seminar care i-a povestit ca a auzit anumite chestiuni. Nu stiu ce s-a intamplat in urma acelei discutii, dar la doua saptamani dupa ea, acel coleg a renuntat la scoala”,povesteste Mihai A., fost elev al Seminarului Teologic din Husi.

Nimeni nu intelege de ce nicio institutie a statului nu se autosesizeaza si nu ia nicio masura impotriva fostului episcop pentru faptul ca acesta intretinea relatii sexual homosexual cu elevi. De asemenea, nimeni nu il ia la intrebari pe directorul Seminarului din Husi, preotul Andrei Zagan, cel care a supravegheat la toate nenorocirile. Un complice care este in continuare sef la Seminar si despre care elevii din Husi nu au deloc cuvinte de lauda. De cand i-a cazut protectorul, episcopul porno, preotul Andrei Zagan, s-a dat si el la fund. In ultimele doua luni Zagan a incercat cat a putut sa isi apere seful, le-a indus enoriasilor ideea ca acesta ar fi nevinivat si ca filmul porno in care apare fostul episcop, ar fi trucat. Zagan nu a suflat o vorba despre nenorocirile de la seminar si despre copiii de aici care ar fi fost siliti sa intretina relatii sexuale homosexuale cu tot felul de calugari.





Preotul Andrei Zagan a fost trimis de fostul episcop sa slujeasca la Biserica “Sfantul Nicolae” din Vaslui. Si a primit ordine clare: sa jumuleasca oamenii de bani si sa dezvolate afaceri care sa aduca profit imediat marilor clerici. Asa a ajuns sa uite complet de canoanele bisericesti si sa pofteasca la afaceri de succes. A pus la cale cu iubitul sau sef demararea unui business cu pompe funebre facut chiar la poarta unui spital. Zagan si protectorul sau si-au dat seama de oportunitate. Pentru ca urma sa fie singura firma de acest gen din zona de unde se ridica mortii de la morga, profitul ar fi fost asigurat pentru familia preotului si pentru Corneliu. Preotul Andrei Zagan a fost tot timpul un protejat al Episcolpului Barladeanu. Inca din adolescenta, el ii cara geanta Preasfintitului, iar in ultimii ani era ca si o umbra a acestuia. Intre cei doi exista o stransa relatie de …prietenie.

Investitie de peste 100 de mii de euro, initial abandonata, acum este repusa pe picioare

Popa Zagan a cumparat un teren de 500 de metri patrati, peste strada de spital, teren pentru care a platit 75 de mii de euro, adica 150 de euro pentru un metru. A ridicat aici un magazin, investitie estimata la aproximativ 50 de mii de euro. Vorbim de aproape 140 de mii de euro, bani gheata. O suma detinuta de un preot care pozeaza intr-un om cu un trai modest. Gurile rele spun ca o mare parte din bani, Zagan i-ar fi primit chiar de la Corneliu Barladeanu, afaceristul suprem de la Episcopia Husilor. Imediat dupa izbucnirea scandalului la Episcopie, preotul Zagan a sistat orice lucrare la magazinul de pompe funebre din poarta spitalului. Cascarabeta ajunsese sa fie inconjurata de buruieni si sa se degradeaza de la o saptamana la alta.Acum Zagan a prins curaj si a reluat lucrarile la magazinul de pompe funebre pe care declara ca vrea s ail deschida cat mai repede. Poate asta este si dorinta fostului episcop, prieten bun cu Zagan. Enoriasii din Parohia “Sfantul Nicolae”, acolo unde slujeste preotul Andrei Zagan, indura umilinte grele. Pe langa faptul ca preotul le cere bani intr-una pentru diverse lucruri pe care le are de facut la biserica, atunci cand merg in casa Domnului, enoriasii sunt tinuti afara. Chiar daca ploua, ninge, bate vantul sau e soare, oamenii isi intind sub cerul liber mancarea pe care o aduc pentru pomeniri. Toate astea se intampla in ciuda faptului ca la biserica exista o imensa sala pentru praznice. Problema este ca sala respectiva se afla la parterul palatului pe care Zagan l-a construit in curtea bisericii, palat in care locuieste preotul. Peste 100.000 de euro a costat casa parohiala, suma la care se adauga investitia in mobilier si alte utilitati. O mare parte din bani au fost donati de enoriasi, iar o alta parte din suma a fost primita de Zagan de la un om de afaceri. Cand palatul a fost gata, enoriasii au avut voie in sala de praznice o scurta perioada de timp. Deranjat ca se face galagie, Zagan a luat decizia sa interzica accesul oamenilor in praznicar.

Sursa: bzv.ro