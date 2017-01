Dodon comentează atacul în instanță de Trăian Băsescu

Igor Dodon a comentat astăzi faptul că Traian Băsescu l-a atacat în instanţa de judecată. Şeful statului îl îndeamnă pe fostul preşedinte român să depună încă o dată dosarul dacă are nevoie de cetăţenia RM.

Igor Dodon a comentat în cadrul conferinței. „Noi am menţionat care au fost motivele la etapă când a fost semnat acest decret, deaceea nu are decât dansul să-şi apere dreptul în instanţa şi nu are decât să depună încă o dată dosarul dacă are nevoie de cetăţenia RM”, a declarat Dodon.

„Noi fiecare pas pe care îl facem, inclusiv şi în politică şi în şah, apropo, şahul te ajută şi în politică, calculăm cu mulţi, mulţi paşi înainte. Cu mulţi mai mulţi decât cred oponenţii politici”, a adăugat președintele R.M.







Traian Băsescu l-a acţionat în judecată pe Igor Dodon. Fostul preşedinte român a atacat la Curtea Supremă de Justiţie retragerea cetăţeniei sale, pe motiv că acest lucru s-a făcut cu încălcări. Băsescu este reprezentat de un avocat de la Chişinău.

Sursa: Protv.md