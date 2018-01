Dodon este convins că majoritatea cetățenilor R. Moldova au simțit rezultatul îmbunătățirii relațiilor cu Rusia

Pentru Republica Moldova anul 2017 nu a fost simplu. A fost un an plin de provocări. Într-un interviu pentru televiziunea publică Moldova 1, președintele Igor Dodon spune că pentru el a fost un an cu încercări, un an cu lupte politice pe intern – între președintele țării și majoritatea parlamentară, între diferite instituții de stat, dar a fost şi un an cu realizări, transmite IPN.

„Haideți să spunem sincer, pentru majoritatea cetățenilor în acest prim an de mandat al președintelui Dodon vor rămâne și lucruri bune, și mai puțin bune. Eu cred că majoritatea cetățenilor Republicii Moldova au văzut și au simțit rezultatul îmbunătățirii relației cu Federația Rusă. Aceasta au simțit-o fermierii simpli, locuitorii din satele noastre, care au putut să-și vândă produsele agricole mai bine: mere, struguri, alte produse agricole, toate acestea fiind un rezultat al înțelegerilor pe care le-am avut cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin”, a declarat Igor Dodon. Șeful statului menționează și problema migraților. Potrivit lui, este vorba despre aproximativ 17 mii de cetățeni ai Republicii Moldova pentru care s-a ridicat interdicția de intrare în Federația Rusă.



Președintele a menționat că în 2017 negativ a fost faptul că s-a dus o luptă între Președinție și Guvern. „Spun cu regret pentru că foarte multe inițiative ale președintelui nu au fost acceptate de majoritatea parlamentară – și referitor la majorări de pensii, și referitor la anularea legii miliardului, și multe alte lucruri. Ca rezultat al acestei confruntări, s-a ajuns la situația de a ieși cu inițiativa de a trece la stat prezidențial”, a spus Igor Dodon, insistând că trebuie să fie un echilibru între puterile statului: între Guvern, Parlament și Președinție. „În pofida tuturor greutăților care ne așteaptă în anul 2018, eu sunt ferm convins că va fi un an de cotitură în sensul bun pentru noi, pentru cetățenii acestui stat”, a declarat Igor Dodon.